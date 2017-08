Une dizaine d’hectares ravagés par le feu

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Après une accalmie qui aura duré moins d'une semaine, les feux de forêts ont repris de plus belle, provoquant d’importants dégâts sur le tissu végétal. En effet, un incendie s’est déclaré dans l’après-midi de vendredi dernier (15h) au lieu-dit Aïn Zebda, sur les hauteurs de Takerboust, dans la commune d’Aghbalou. La surface forestière touchée par les flammes relève du Parc national du Djurdjura (PND) et se situe entre le col de Tirourda et Takerboust. Selon une première estimation, une dizaine d'hectares du tissu végétal, composé de touffus buissons et de plusieurs espèces de plantes, sont partis en fumée. L'ampleur qu'ont prise les flammes, poussées par de vents violents et un tapis épais d'herbes sèches, a été telle que le responsable de l'unité de la protection civile d'Aghbalou a dû appeler, en renfort, les unités de M'Chedallah et de Bechloul. Epaulés par les éléments des services des forêts de la circonscription de M'Chedallah et ceux d'Akbou (Béjaïa), ainsi que ceux du PND du siège Tala Rana, les pompiers ont empêché les flammes d'atteindre la dernière cédraie de la région. Pour cela, les soldats du feu ont dû lutter durant plusieurs heures. Ce n'est que vers 22h que l'incendie a été circonscrit après avoir dévasté une vaste surface. L’on a appris qu’au moment où les pompiers luttaient contre les flammes, des départs d'autres foyers d’incendie, en d'autres endroits, ont été enregistrés. Rappelons que l’incendie de vendredi dernier est le troisième enregistré en ces lieux depuis la mi-juillet. Un deuxième, durant cette même soirée du vendredi, a été signalé à proximité du village Ighzer Iwakuren, sur les hauteurs de Saharidj au lieu-dit Izerouel. Ce qui restait des cèdres et pins noirs en ces lieux a été complètement ravagé par les flammes.

Oulaid Soualah