Toujours à l’ère des fosses septiques

La commune d'Aghbalou, située à 60 km à l'Est de Bouira, est confrontée à un certain nombre de problèmes liés au manque d’assainissement.

En effet, le réseau d'évacuation des eaux usées brille par son absence, surtout dans les zones éparses, où les habitants recourent, à leur corps défendant, à l'aménagement de fosses septiques comme pis-aller. Ce problème touche surtout les nouvelles habitations, même s'il existe encore d'anciennes demeures qui ne sont pas, à l'heure actuelle, raccordées au réseau d’assainissement. La mise en place des fosses septiques "alimentées" via des rigoles n'est pas fait pour arranger les choses, étant donné que ce procédé "contribue" à polluer gravement l'environnement : les eaux souterraines et de surface, le sol, le couvert végétal, la faune,...Toute cette contamination de l'environnement se répercute négativement sur la vie des habitants, lesquels risquent d'avoir de sérieux problèmes de santé avec les redoutables MTH (maladies à transmissions hydriques) comme le choléra et la typhoïde. Le problème est d'autant plus préoccupant si les eaux usées sont déversées à proximité de points d'eau potable (fontaine, sources d'eau,...), ou si elles croisent ou longent les réseaux d'adduction en eau potable. Cette pollution inquiétante atteint son paroxysme lorsque les eaux des ménages et industrielles sont évacuées directement vers les ravins et autres précipices, comme il est malheureusement d'usage dans cette localité et dans bien d'autres relevant de la wilaya de Bouira. Les cours d'eau ne sont malheureusement pas indemnes de ce problème. A l'image de l'oued Aghbalou, dont le lit est transformé, ces dernières années, en réceptacle et collecteur des rejets liquides et solides. Devant cette situation "préoccupante" des voix s'élèvent parmi la population, lesquelles appellent à l'implantation d'une station d'épuration des eaux usées à même d'atténuer ou de "neutraliser" cette pollution qui, comme il est connu, a des répercussions sérieuses sur la santé humaine, la faune et la flore.

Y Samir