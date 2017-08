Des moudjahidine et fils de chahids honorés

Par DDK | Il ya 13 minutes | 47 lecture(s)

L’organisation locale des anciens moudjahidines, en collaboration avec l’APC de M’Cheddallah ont organisé dimanche dernier une cérémonie de recueillement pour commémorer la journée du 20 août. Une commémoration qui a débuté par un dépôt de gerbe de fleurs au carré des martyrs du chef-lieu de daïra, en présence des autorités locales, de la famille révolutionnaire et des notables de la région. Après ce recueillement solennel, d’anciens moudjahids et des fils de chahids ont reçu des présents symboliques lors d’une réception en leur honneur, qui s’est déroulée au niveau de la salle des délibérations de l’APC. Les présents n’ont pas tari d’éloges à l’égard des initiateurs de cette commémoration, et n’ont pas manqué de les remercier pour ce devoir de mémoire qui a tendance à s’effacer au fil des ans. Une louable initiative, qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant qui a régnée durant la commémoration du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956. Tout au long de cette journée, des chants patriotiques ont été diffusés sur le parvis du siège de l’APC, où plusieurs dizaines de citoyens étaient présents.

Oulaid Soualah