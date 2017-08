L’APC s’en lave les mains

Par DDK | Il ya 13 minutes | 44 lecture(s)

En dépit des campagnes de nettoyage lancées ces derniers mois aux quatre coins de la commune d’El Hachimia, à 25 km au Sud de la wilaya, l’insalubrité y règne toujours. Au quartier des 150 logements de la ville d’El Hachimia, nouvellement inauguré, et dans celui communément appelé «Côte d’Ivoire», à titre d’exemple, la situation inquiète les habitants, tant des chargements entiers d’ordures et déchets solides y sont déversés au quotidien. Selon les habitants, les lieux sont transformés en une véritable décharge à ciel ouvert, où l’on entrepose des déchets solides et autres ordures ménagères. «Cette partie de la ville d’El Hachimia est devenue invivable, où l’environnement est sérieusement dégradé. Plus aucun espace n’échappe à la pollution», fait savoir un jeune. Et d’ajouter : «Les responsables locaux doivent intervenir rapidement pour mettre un terme à cette situation et sévir contre les pollueurs». Sur les lieux, un décor désolant s’offre à la vue : les bacs à ordures sont remplis à ras bord et les déchets sont éparpillés partout. Pis encore, en certains coins, ce sont des déchargements entiers de gravats et autres déchets solides qui envahissent les lieux. Les abords de la route menant à ces nouveaux quartiers ne sont pas en reste, puisqu’ils sont jonchés d’ordures, de sachets et autres détritus. En plus des odeurs nauséabondes qui se dégagent des lieux, les habitants redoutent le risque de maladies, d’autant que les lieux sont fréquentés par les enfants. Devant cette situation qu’ils qualifient de «catastrophique», les habitants disent avoir alerté les autorités municipales sur état de fait, mais en vain. Interrogé à ce sujet, le maire d’El Hachimia, Zireg Kouider, expliquera : «Il s'agit là d'un problème qui relève des compétences des services de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE) et non de l’APC». L’édile communal a tenu à faire savoir que ses services ont entrepris pas moins de sept campagnes de nettoyage à travers la ville, y compris dans ces quartiers. Selon lui, aussitôt nettoyés, les lieux se retrouvent, de nouveau, envahis par les déchets.

D. M.