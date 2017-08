Le boulevard principal de tous les dangers

Par DDK | Il ya 14 minutes | 44 lecture(s)

Le boulevard principal du chef-lieu communal de Saharidj ne cesse de susciter les réserves et la désapprobation des usagers à cause des ralentisseurs, ou ce qui est appelé communément "les dos-d’âne". Ces derniers ne sont pas aménagés dans les normes requises. En effet, les automobilistes qui empruntent ce tronçon d'environ 1.5 km se disent "outrés" par la multitude de ralentisseurs qui leur compliquent la conduite. «Traverser le boulevard principal de la localité de Saharidj relève du parcours du combattant, tant il est truffé de dos-d’âne à un intervalle moyen d'une dizaine de mètres. Mais c'est quoi cette folie ? Cela empêche les usagers de ce tronçon de circuler à l'aise tout en essayant vaille que vaille de maintenir intactes leur voitures. Il faudrait que les autorités réagissent pour remédier à cette situation qui n'a que trop duré», tempête un usager habituel de ce boulevard. Il faut souligner que ce boulevard est, au fait, un tronçon de la RN30 qui passe par le chef-lieu communal de Saharidj.. Comme il est connu localement, ce sont les riverains qui ont érigé ces ouvrages, et ce dans le "souci" de forcer la main aux automobilistes pour ne pas trop appuyer sur le champignon. «Lorsque vous voyez un chauffard passer à la vitesse de l'éclair via ce boulevard, il y a de quoi s'inquiéter. Nous avons à maintes reprises soulevé ce problème aux autorités mais nos réclamations sont restées lettre morte. Alors nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, en aménageant selon nos moyens des ralentisseurs pour éviter que les chauffards nous percutent de plein fouet», s’époumone un riverain.

Y Samir.