Modernisation de la rue principale de Toghza

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Après des mois d'attente, le chemin qui mène au village Toghza, situé à 5 km du chef-lieu communal de Chorfa, est en cours de réhabilitation, comme constaté de visu dimanche dernier. En effet, les travaux de pose de la couche du béton bitumineux vont bon train, et la livraison de ce tronçon, long de 3 km, ne tarderait pas. Ainsi, ce chemin, qui va de la RN26 vers le centre du village, "fume" encore l'odeur du goudron. Auparavant, ce chemin causait moult désagréments aux passagers et aux riverains avec la poussière qui s'élevait dans les airs à chaque passage de voiture ou de camion. Aujourd'hui que ce tronçon est pris en charge, les riverains, en particulier, et les habitants de cette bourgade, en général, «respirent» ! Ils jubilent pour ainsi dire, car le calvaire de ce chemin n'est plus qu’un mauvais souvenir. «Enfin ! La rue principale de notre village a reçu l'enrobé que l'on attendait il y a des mois de cela. Nous avons tant souffert de la poussière et de la boue. Maintenant que le chemin est goudronné, nous sommes sereins et surtout satisfaits», affirme un villageois. Ainsi, avec la pose de l'enrobé sur ce chemin, la rue principale du village Toghza est totalement modernisée, avec en sus l'installation des lampadaires du réseau de l’éclairage public, l'aménagement des trottoirs, la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et la plantation d'arbrisseaux d'alignement. Par ailleurs, la réhabilitation de cette rue principale du village est venue à point nommé, étant donné que l’on est à quelques jours, seulement, de la rentrée scolaire, où cette avenue se trouve bondée d'élèves des établissements scolaires que compte ce village. La pose de trottoirs va assurément contribuer à la sécurité des potaches qui n'auront plus peur de la circulation routière, eux qui avaient pour habitude de marcher sur le boulevard en l’absence des trottoirs.

Y. Samir