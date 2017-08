Les nouveaux enseignants en formation

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

La session de formation au profit des nouveaux enseignants retenus lors du concours de recrutement de la direction de l’Education de Bouira du mois de juin dernier a été lancée dimanche dernier. La formation se déroule au niveau du CEM Salem Doubaissi de la ville de Bouira. Selon les chiffres présentés par la direction de l’Education, ils sont pas moins de 192 nouveaux enseignants et enseignantes dans toutes les matières. Ils bénéficieront de la formation avant de rejoindre leurs postes dans les trois cycles d’enseignements, primaire, moyen et secondaire, dès la rentrée scolaire prochaine en toute sérénité. D’une durée de 15 jours, ce cycle de formation comportera plusieurs modules et sera supervisé et assuré par des inspecteurs de formation des trois cycles. La psychologie de l’enseignement, le nouveau système éducatif, l’évaluation continue des élèves, la maîtrise des programmes pédagogiques et la réforme scolaire sont autant de modules qui seront dispensés aux futurs enseignants. Ainsi, la formation portera sur plusieurs axes dont la gestion de la classe, la pédagogie ainsi que l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'enseignement. Des connaissances par lesquelles les nouveaux enseignants devront acquérir la qualification dans la matière et pouvoir accomplir pleinement leur mission et démarrer leur carrière professionnelle. Et pour mettre ces stagiaires dans de bonnes conditions, tous les moyens nécessaires, notamment l’hébergement, la restauration et le transport ont été mis en place par la direction de l’Education au niveau du même établissement. Pour rappel, les nouveaux enseignants ont été déjà affectés dans leurs postes depuis le mois de juillet dernier. Les affectations ont été établies selon les postes budgétaires vacants qui ont été recensés dans le fichier scolaire de l’année dernière.

Massinissa A.