Le projet de raccordement à l’eau bloqué à D’hous

Le projet de raccordement de D’hous, une localité du Nord de la commune d’El-Esnam, sise à 13 km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, à l’eau potable, est bloqué, apprend-on de Smail Agoune, adjoint au maire.

En effet, selon cet élu, à l’origine de cette situation o combien préjudiciable à la population de la localité, des oppositions de quelques propriétaires terriens, lesquels bloquent toujours les travaux de réalisation de ce projet d’utilité publique. Malgré les efforts des autorités municipales et ceux du collectif des habitants de D’hous, pour trouver une solution à même de lever le blocage et de relancer le projet, la situation demeure inchangée et les travaux demeurent toujours à l’arrêt. Le blocage du chantier perdure depuis près d’une semaine déjà, et ce à cause du véto de certains paysans, lesquels réclament une toute autre étude du projet de raccordement, afin que leurs habitations soient les premières à être raccordées au réseau AEP. Une exigence que les responsables de la municipalité refusent de satisfaire. Selon les services de la municipalité d’El-Esnam : «les habitations desdits agriculteurs, seront certainement raccordées, mais en dernier et ce conformément à l’étude technique effectuée». «Notre démarche part du principe du souci de gagner du temps et livrer vite le projet», affirme notre interlocuteur. Actuellement, le problème demeure entier et tout porte à croire que le projet risque de prendre plus de temps que prévu, avec cette opposition de citoyens qui risque de perdurer, pénalisant ainsi toute une population, laquelle attend depuis longtemps l’arrivée de l’eau potable. «L’alimentation de notre village en eau était un vieux rêve qui commençait à se réaliser. Avec son introduction prochaine dans les foyers, et nous l’espérons dans les meilleurs délais, nous allons nous sentir comme des citoyens à part entière, et en profiter au même titre que ceux de Guemgouma et les autres localités d’El-Esnam. Nous espérons la levée des oppositions et la reprises des travaux le plus vite possible», a déclaré un aviculteur de D’hous. Pour rappel, une enveloppe de 370 millions de centimes a été débloquée par la municipalité d’El-Esnam pour la réalisation de ce projet de raccordement à l’eau potable. C’est l’entreprise Arezki Yahia, qui a été chargée de sa réalisation et de sa livraison avant la fin de l’année en cours.

Aziz C.