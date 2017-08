C’est la période de la cueillette

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L'arrivée de la saison estivale apporte avec elle ses fruits. La liste de ses fruits de saison est certes longue, mais il y a lieu d'en citer ceux qui poussent à l'état sauvage surtout, lesquels font la joie des ménages. A l'instar des figues de Barbarie, dont la cueillette bat son plein dans la vallée du Sahel, pour ne citer que cette région de la wilaya de Bouira. A Ath Mansour, pour l’illustration, les figues de barbarie ont toujours la cote parmi les habitants, qui ne lésinent pas sur les moyens pour en cueillir, chaque jour, de grandes quantités. Ce fruit qui, bien entendu, est consommé avec modération, et ce vu les risques accrus de constipation ou même de "troubles intestinaux" qu’encourent les consommateurs qui en abuseraient. La région d'Ath Mansour regorge de haies de figuiers de Barbarie, qui longent souvent des chemins en terre battue, donnant aux parages une vue magnifique, avec cette "flore" de raquettes surmontées de figues épineuses charnues et moelleuses de couleurs rouges, jaune-orangées ou vertes. Ces plantes arborescentes sont prises d'assaut pendant la matinée surtout, le moment propice à la cueillette des baies épineuses, car à cette partie de la journée, il est rare que les courants d'air ou les vents soufflent, ce qui rend la tache de la cueillette plus facile et avec moins d'anicroches. Mais cela n'empêche pas pour autant les épines à "s'incruster" sur le visage, les mains et les bras des cueilleurs qui, à vrai dire, passent une mauvaise journée à enlever ces épines fines comme des duvets. Qu'à cela ne tienne, la récolte terminée, les baies sont mises dans des seaux ou des récipients et transportées à la maison pour être épluchées, mises au frigo et dégustées, quelques heures plus tard, toutes fraîches et "saignantes" de jus et de nectar juteux. Pour leur part, les jujubes (Azugar, en kabyle) ne sont pas en reste, puisqu'ils ont mûris il y a quelques jours de cela. En effet ces fruits sauvages qui "brunissent" sous le soleil ardent suscitent l'engouement surtout des enfants qui en cueillent dans une ambiance bon enfant. Ce fruit rondelet ayant le volume d'un pois chiche possède un goût chocolaté et une texture croustillante une fois sous la dent. Les enfants et même les adultes en raffolent, ce qui explique l'engouement pour sa récolte. Celle-ci est effectuée non sans quelques difficultés, car les baies ou les jujubes sont les fruits du jujubier qui est un arbrisseau épineux.

Y. S.