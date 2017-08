Une cité où il ne fait plus bon vivre

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Le quartier des 120 logements, sis au centre-ville de Bouira se dégrade chaque jour un peu plus et prend les allures d’une cité populaire où il ne fait pas bon vivre. En effet et selon ses habitants, le quartier fait face à beaucoup de problèmes. L’un de ces problèmes n’est autre que celui de l’insalubrité. A en croire les habitants, plus aucun coin n’échappe à la pollution. Pour illustrer leur propos, nos interlocuteurs citent la partie du quartier située à proximité de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Ainsi et selon les habitants, la pollution générée essentiellement par les vendeurs de l’informel a atteint des proportions alarmantes. Sur les lieux, cartons, sachets, bouteilles en plastique et autres détritus jonchent le sol et dégradent l’environnement. Le décor qui s’offre à la vue des passants est exécrable. «Chaque jour, des vendeurs s’installent juste derrière le siège de la DJS et ne quittent les lieux qu’en début de soirée. Ces vendeurs, en plus d’obstruer le passage des résidents et des passants laissent beaucoup de déchets derrière eux. Cartons et sachets jonchent le sol et s’éparpillent aux quatre coins du quartier», explique un habitant du quartier. Et d’ajouter «l’activité de ces vendeurs est nuisible et porte préjudice à l’environnement urbain. A chaque fois qu’ils sont chassés par la police, ils reviennent aussitôt et réinvestissent les lieux». Les habitants de ce quartier affirment que cette situation perdure depuis maintenant plusieurs années et rien n’est entrepris pour y mettre un terme. Pourtant, les responsables locaux ont été alertés sur ce problème mais en vain. L’autre problème soulevé a trait aux nuisances sonores. Selon les résidents, il est pratiquement impossible de fermer l’œil la nuit à cause du bruit. «Certains jeunes qui veillent jusqu’au petit matin font énormément de bruit. Parfois c’est carrément de la musique à grand décibels qui importune les résidents», indique-t-on. Les habitants qui se rappellent des bons moments passés dans le quartier, qui de l’avis de tous était l’un des plus tranquilles de la ville de Bouira disent que la cité est devenue invivable ces dernières années. Devant cette situation qu’ils qualifient d’insupportable, les habitants du quartier des 120 logements interpellent la police et les responsables locaux pour intervenir et mettre un peu d’ordre dans un quartier qui se dégrade à vue d’œil.

D. M.