Les randonneurs à l'assaut du pic de Tamgout

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Tamgout, le sommet majestueux de Lalla Khedidja, continue d'émerveiller plus d'un en Kabylie et partout ailleurs dans le pays.

Le sommet de cette montagne appelée aussi Tamgout, qui culmine à 2308 mètres d'altitude suscite l’engouement, chez les jeunes notamment qui voudraient escalader cette montagne laquelle a vu probablement le passage des armées des rois Berbères et autres légions Romaines. Comme on dit "si la montagne pouvait parler, elle raconterait tous ses secrets". En tout cas, depuis le début de l'été, des "contingents" de jeunes et moins jeunes de la région effectuent un véritable pèlerinage vers ce sommet, histoire d'oublier les bruits et le stress des villes et de changer par là même l'air et le "décor". Les amoureux de la nature et les férus de sensations fortes s'organisent en partant par petits groupes à l'assaut du pic de Tamgout, situé dans la commune de Saharidj. S'équipant de tout le nécessaire, les randonneurs comptent sur la force de leur jeunesse et surtout de leur jambes, car il auront plusieurs kilomètres à parcourir à pied, souvent dans des terrains hostiles et escarpés. Les parages et alentours de ce sommet connaissent une certaine affluence au quotidien de randonneurs venant de plusieurs localités de la Kabylie et même des autres régions du pays. Les visiteurs, pour réussir leur "mission" doivent se faire accompagner par au moins une personne qui connaît l'itinéraire et la région, car les chemins qui montent vers Tamgout sont truffés d'endroits dangereux. Et puis, pour ne pas s'égarer il n'y a pas mieux qu'un guide chevronné qui vous mènera jusqu'au sommet. A Saharidj et Ath Hamadh, beaucoup de jeunes accompagnent les randonneurs dans leur ascension au sommet de Tamgout. Pour accéder sans trop de difficultés vers Tamgout, deux pistes sont aménagées à cet effet: la première piste pédestre passe par le col de Tizi N'Kouilal via le lieu-dit Tizi Lhouth, laquelle est longue d'environ 7 km. La seconde piste, quant à elle, passe par Imezoughen, et là il faudra près de 12 km de marche pour atteindre Tamgout. En tout cas, les randonneurs ont le choix, et ces deux pistes mènent vers Lalla Khedidja.

Y. Samir.