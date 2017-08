Le village de Hedjita sans eau potable ni réseau AEP

Par DDK | Il ya 38 minutes | 120 lecture(s)

Le village de Hedjita, relevant de la commune de Djebahia, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la wilaya de Bouira, n’est toujours pas raccordé au réseau d’eau potable. Les citoyens de ce village, dont le nombre de foyers dépasse les 75 maisons, souffrent du manque de cette ressource, particulièrement durant cette saison de grande chaleur. Vu le manque de ressources au niveau de leur village, les habitants n’ont d’autres choix pour s’alimenter en eau que d’acheter des citernes d’eau, dont le prix peut dépasser les 1200 DA l’unité. Ils affirment n’avoir jamais cessé d’interpeller les autorités locales sur ce problème, en vain. «Dans notre village, les sources d’eau potable sont rares. Seulement trois habitants possèdent des puits dans leurs maisons. Nous n’avons même pas de réseau de distribution et même pas de robinets dans nos maisons», se désole Saïd, un fonctionnaire habitant ce village. «Voir un jour l’eau couler à l’intérieur de nos maisons est plus qu’un rêve. En 2017, rien n’a changé à Hedjita, les responsables locaux ne font que promettre», ajoute-t-il. Il faut noter qu’une étude a été réalisée en 2010 par les services techniques de l’APC de Djebahia, en vu du raccordement de ce village au réseau d’eau potable, via une extension du réseau du village voisin de Ben Haroun. Faute de financements, cette opération tant espérée par les villageois n’a toujours pas été concrétisée sur le terrain.

M. A.