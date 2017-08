Les essais de pompage en cours

Par DDK | Il ya 38 minutes | 128 lecture(s)

La station de pompage devant alimenter en eau potable à partir du système des grands transferts du barrage Koudiat Acerdoune les villages d’Oulabane-haut et Ait Oulbane dans la commune de Kadiria, et celui de Lahguia dans la commune voisine de Djebahia a été alimentée en énergie électrique, et des essais ont été effectués en début de semaine dernière. C’est ce qu’indiquent les services des deux communes. Aussi, lundi dernier, et en présence des responsables des deux communes, juste après l’alimentation en courant, il a été procédé aux premiers essais de pompage de l’eau du barrage au profit des populations des trois villages. Au village de Lahguia, des essais sur le réseau AEP alimentant la localité ont été d’ores et déjà effectués. A en croire les services de l’APC de Kadiria, cette période d’essai est nécessaire pour tester l’étanchéité des conduites de transport et celles de distribution de l’AEP, et sera suivie juste après par la mise en service effective de l’eau potable au profit de centaines de foyers des deux villages de Kadiria. Il faut signaler que les populations d’Oulbane-haut et Ait Oulbane souffraient le martyr en raison de la pénurie récurrente en eau enregistrée dans les deux villages. En juillet dernier, lors d’une visite dans la commune de Kadiria, l’ex-wali Cherifi avait été interpellé par des villageois de la région sur le problème du manque d’eau potable qu’ils endurent au quotidien. L’ex-wali avait promis d’y remédier. Il est utile de rappeler que face à la pénurie d’eau qu’enregistrent plusieurs villages de Kadiria et de Djebahia, les services des ressources en eau avaient lancé il y a quelques années un important projet de transfert d’eau à partir de Koudiat Acerdoune vers ces villages. Les travaux de ce projet avancent à une cadence soutenue. Certaines localités ont d’ores et déjà connu des mises en service, comme c’est le cas à Boulerbah et Ziraoua. Au niveau de ces deux localités, les foyers des 2500 habitants avaient été alimentés en juillet dernier en eau, dans le cadre du projet des grands transferts. L’opération en question a consisté en la réalisation de 25 km de conduites, cinq stations de reprises et deux réservoirs d’une capacité de 1500 m3. Après la mise en service en eau effectuée au niveau des deux villages en juillet dernier, une opération similaire est en train d’être menée au niveau des villages d’Oulbane-haut, Ait Oulbane et Lahguia. Selon l’APC de Kadiria, la prochaine étape sera la mise en service de l’eau dans le cadre du même projet au profit des villages de Beni Maaned, Oulbane-bas, Kerfala et Oueld Laalam dans les prochains jours. Pour rappel, 26 communes de l’ouest et du sud de la wilaya sont concernées par le projet des grands transferts en eau potable à partir du système de Koudiat Acerdoune. Le même barrage d’une capacité de 640 millions de m3 alimente déjà trois daïras du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, celles du nord de la wilaya de M’sila et une partie de la wilaya de Médéa.

Djamel M.