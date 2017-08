Des citoyens réclament une unité de la police

Par DDK | Il ya 38 minutes | 101 lecture(s)

Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, au directeur général de la Sûreté nationale et au wali de Bouira, des citoyens de la commune d’Ath Lakser, localité située à une trentaine de kilomètres au Sud-est de Bouira, réclament l’installation d’une unité de la police.

Dans cette requête, dont une copie nous a été remise, les signataires estiment que le climat sécuritaire ne cesse de se dégrader au niveau de leur municipalité, particulièrement au chef-lieu communal. Selon ces citoyens, la commercialisation de drogue et de toutes sortes de stupéfiants, ainsi que des boissons alcoolisées de manière illégale, favorise la multiplication des actes de violences, de vols et d’agressions. «Notre commune se transforme en plaque tournante de vente de drogues et d’alcool. Au chef-lieu communal, il existe au moins une dizaine de points de vente illégaux d’alcool et des dizaines de jeunes s’adonnent au trafic de stupéfiants. Ces produits dangereux sont malheureusement vendus à ciel ouvert souvent auprès des jeunes mineurs», lit-on dans la requête, signée également par six associations locales. Les signataires soulèvent aussi la multiplication des actes d’agressions et de vols dans cette commune. «Les actes d’agressions et de vols de maisons sont devenus monnaie courante dans notre commune, réputée jadis pour sa tranquillité. Aussi, l’environnement direct des riverains est menacé par la pollution, avec des milliers de bouteilles d’alcool qui jonchent nos routes», ajoutent-ils. Les signataires sollicitent l’intervention rapide des pouvoirs publics par l’installation d’une unité de la police. «La brigade de gendarmerie de notre commune ne peut plus assurer cette tâche, surtout qu’elle gère aussi la commune d’Ouled Rached avec son vaste territoire. L’installation d’une unité de la police ou de la police judiciaire est pour nous l’unique solution pour mettre un terme à cette délinquance», ont-ils conclu.

Massinissa A.