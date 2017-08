Pénurie réccurente d’eau potable

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

La population de la commune d’Ath Laaziz, à 10 km au nord de la wilaya de Bouira est confrontée depuis plusieurs semaines à une pénurie de l’eau potable. Le problème ne date pas d’hier et se pose pratiquement chaque été. Cet état de fait est dû, selon les villageois d’Ath Laâziz, au manque de la ressource, à l’insuffisance des ouvrages de stockage mais aussi à la mauvaise gestion de l’alimentation. Evoquant cette pénurie dont certains à Ath Laaziz disent qu’elle remonte à plusieurs années mais s’accentue surtout en été, des villageois avouent que dans certaines localités, l’eau ne coule dans les robinets qu’une fois par semaine. Pire encore, dans certains quartiers les foyers sont alimentés une fois tous les quinze jours. «Depuis le début de la saison estivale, l’eau est rationnée d’une manière drastique. La population n’a droit qu’à une alimentation une fois chaque semaine, et parfois une fois chaque 10 ou 15 jours. Nous vivons vraiment un calvaire», nous confie Rabah, un villageois de Maâla, un des villages les plus touchés par la crise. Et d’ajouter : «Pour faire face à cette crise, nous sommes obligés de recourir à l’achat de citernes moyennant 1500 DA l’unité. Certains se rabattent sur les sources et points d’eau pour remplir quelques jerricans». Au sujet de la gestion du peu de la ressource disponible, les mêmes villageois indiquent que les localités situées à l’est du chef-lieu communal, à l’image de Chekouh et Maâla sont les plus affectées par cette pénurie. Des localités dont ils disent qu’elles sont moins bien loties comparées à celle de Bezzit-haut, le chef-lieu communal. Car selon les villageois, au chef-lieu, le problème du manque d’eau ne se pose pas et les foyers sont alimentés régulièrement. Chose qui leur fait dire que l’eau est mal repartie et sa gestion est faite de manière hasardeuse. Pour les villageois, la gestion demande à présent à être revue et ce pour assurer une alimentation équitable pour les foyers de toute la commune. L’autre lacune soulevée par les villageois d’Ath Laaziz concerne le réseau AEP. Un réseau qu’ils qualifient de vétuste et qui demande une entière réhabilitation. Il faut préciser que devant le manque de la ressource, un projet d’alimentation de la commune à partir du barrage de Tilesdit de Bechloul a été inscrit il y a quelques années. Ses travaux ont été bel et bien lancés notamment dans le volet transport. Seulement, les dits travaux ont subi beaucoup d’arrêts. A ce sujet, une source locale nous apprend que ce projet a déjà consommé près de 11 milliards de centimes. Mais celui-ci tarde toujours à être livré. Il faut dire que ce projet revêt un caractère urgent, d’autant plus qu’il contribuera à étancher la soif de milliers de gens et mettra un terme à une pénurie qui n’a que trop duré. D’aucuns à Ath Laâziz souhaitent la relance de ce projet et sa livraison dans les meilleurs délais, et ce, pour en finir avec le calvaire qu’ils endurent depuis de longues années.

Djamel M.