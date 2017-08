Réserves sur le nouveau terrain de proximité

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Le chef-lieu de la commune de Chorfa, situé à 50 km à l'est de Bouira, s'est doté, dernièrement, de plusieurs infrastructures et autres espaces de loisirs et de sports, au grand bonheur de la masse juvénile locale. Ainsi, après la réalisation, l'an dernier, d'une aire de jeux équipée en matériel ludique (toboggans, balançoires, portiques, maisonnettes et autres jeux multifonctions) en sus du revêtement de son terrain en gazon synthétique, et la livraison récente de la salle des sports, mais qui n'est pas encore fonctionnelle, vient le tour d'un terrain en gazon synthétique qui a été réalisé, il y a quelques semaines de cela. Cet espace dédié au sport de proximité est désormais opérationnel, et il abrite d'ores et déjà des joutes entre les jeunots de ce centre urbain. Situé à la cité des 100 logements, le terrain en question ne désemplit pas, surtout les matinées et les après-midis, où les enfants et les adolescents jouent des matchs conviviaux dans une ambiance bon enfant. Cependant, malgré l'implantation de ce terrain de football revêtu en gazon synthétique, des riverains ont émis quelques réserves sur cette infrastructure située au beau milieu des immeubles de la cité des 100 logements. En effet, certains riverains avisés regrettent le fait que les bandes de touche de ce terrain de football soient étroites, à peine une quarantaine de centimètres, ce qui gène énormément les joueurs. En plus de cela, ce terrain est entouré d'un muret en pierres taillées, ce qui constitue, aux yeux des plus avertis, un "danger" pour les enfants qui, si l'un d'eux venait à tomber dans l'une des extrémités de ce petit stade, pourrait se "cogner" violemment la tête contre le muret, ce qui pourrait provoquer de graves problèmes à l’intégrité physique des enfants.

Y. S.