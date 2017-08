Les habitants dans la tourmente

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Dans une requête adressée au wali de Bouira, M. Limani Mustapha, l’association du quartier Ethaoura de la ville de Bouira, réclame l’intervention rapide du premier magistrat de la wilaya pour relancer le projet d’aménagement de son quartier, à l’arrêt depuis puiseurs mois. Dans cette requête, dont une copie nous a été remise, les membres de cette association estiment que les termes des contrats de vente des lots de terrain de ce quartier, n’ont pas été respectés : «notre quartier manque toujours d’aménagement. Le réseau d’éclairage public est défaillant et nous attendons toujours le bitumage des rues et des parkings. Le seul espace vert existant est à l’abandon, alors que nos enfants ne disposent d’aucun lieu pour jouer, comme c’est le cas pour d’autres quartiers de la ville de Bouira». Plus loin encore dans leur missive, les signataires reprochent aux autorités locales de ‘’négliger’’ leur quartier, situé pourtant en plein centre-ville et à quelques encablures de l’université de Bouira : «Nous avons remis plusieurs requêtes et plateformes de revendications, au maire et au chef de la daïra, sans résultat malheureusement. Nos droits ne sont pas respectés. Les contrats de vente des lotissements dans notre quartier n’ont jamais été respectés, et nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation lamentable, contrairement à d’autres quartiers de notre commune, qui disposent de toutes les commodités nécessaires», ont-ils ajouté. Ils sollicitent aussi une audience avec le nouveau wali ainsi que l’ouverture d’une enquête à propos du non-respect des termes des contrats de ventes par les autorités locales: «L’ex-wali nous a promis une audience au mois d’avril dernier, mais malheureusement nous n’avons pas pu le rencontrer pour lui exposer ces problèmes. Nous sollicitons donc votre intervention la plus rapide, à travers l’ouverture d’une enquête sur ce sujet. Nous vous sollicitons aussi pour une audience, où nos représentants pourront vous exposer toutes ces revendications», ont-ils conclu en s'adressant au premier magistrat de la wilaya.

Oussama K.