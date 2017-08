Des habitations rurales sans électricité

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les bénéficiaires de l’aide à l’habitat rural du village d’Ahl Regab, dans la commune d’El-Hachimia, à 25 km au sud de la wilaya de Bouira attendent toujours le raccordement de leurs habitations à l’électricité. Selon un villageois bénéficiaire de cette formule de logement, ils sont 28 personnes à attendre, depuis maintenant cinq années, l’inscription d’un projet de l’électrification rurale et leur alimentation en énergie électrique. Notre interlocuteur indique qu’une demande collective des bénéficiaires de logements ruraux a été introduite auprès des services de la SDC de Bouira ainsi qu'auprès de l’agence locale d’El-Hachimia pour le raccordement au courant. Mais selon lui, et à ce jour, le problème n’a pas été pris en charge, laissant ainsi les villageois dans le désarroi. Pis encore, des demandes similaires avaient été introduites auprès des services de la commune et de la daïra, mais en vain. «Cela fait cinq ans que nous attendons l’alimentation au courant mais en vain. Nous avons pourtant entrepris plusieurs démarches auprès de plusieurs services de l’Etat. Mais à chaque fois nous sommes ballotté d’un service à l’autre». Et d’ajouter : «Dernièrement on nous a expliqué que le problème relève des services de la direction de l’Energie et des mines (DEM) de la wilaya. Nous attendons toujours à ce que ces derniers inscrivent un projet de l’électrification rurale ou d’extension de celui existant au profit des nouvelles habitations». Entre temps, et en l’absence de solutions au problème de l’électricité, les bénéficiaires de logements, dont la plupart ont regagné leurs nouveaux domiciles depuis plusieurs années, ont sollicité des voisins pour les « brancher », momentanément, de chez eux. «Nos foyers sont actuellement alimentés par des voisins pour qui nous payons une partie de la facture de consommation électrique», nous apprend le même villageois. Mais là encore ce n’est pas chose aisée. Car d’après les villageois, en plus d’être une solution temporaire, une telle initiative est très coûteuse. «Il y a ceux qui se sont procurés près de 300 mètres de câbles électriques pour les besoins de raccordement et cela revient très cher, car près d’une partie de l’énergie transportée sur cette distance se perde surtout lorsque le câble se chauffe. En plus de cela, nous ne disposons pas de nos propres compteurs», nous indique-t-on. Surtout, faut-il le rappeler, ce genre de pratique qui s'appelle rétrocession est pourtant proscrite et interdite par la loi. Il faut signaler que lundi dernier, les villageois d’Ahl Regab ont fermé le CW n° 21 pour exiger, entre autres, l’inscription d’un projet de l’électrification rurale au profit des bénéficiaires du logement rural. Selon les mêmes villageois, la cheffe de daïra d’El-Hachimia, qui s’était déplacée sur les lieux leur aurait expliqué qu’un tel projet exige l’aval des services de la DEM de la wilaya. Les villageois qui interpellent encore une fois les autorités locales espèrent un geste de ces derniers pour les délivrer du calvaire qu’ils endurent depuis maintenant cinq ans.

Djamel M.