La DSA sensibilise sur les risques du kyste hydatique

Par DDK | Il ya 1 heure | 68 lecture(s)

À l’approche de l’Aïd El-Adha, la direction des services agricoles de la wilaya de Bouira (DSA) a lancé, depuis plus d’une semaine déjà, une vaste campagne de sensibilisation contre les maladies des ovins qui peuvent toucher les humains, particulièrement le kyste hydatique. Cette opération de proximité qui se poursuivra cette semaine, s'inscrit dans le cadre du programme des campagnes de sensibilisation, pour prévenir les citoyens des dangers des kystes hydatiques et éviter l'excès de consommation de viande à cette occasion. «Cette initiative lancée à l’occasion de l’Aïd El-Adha s'est caractérisée par la distribution de dépliants, portant des mises en garde contre les dangers du kyste hydatique, ses complications et les voies directes et indirectes de sa transmission, ainsi que les précautions à prendre pour l'éviter», a déclaré un responsable au niveau de la DSA. Des consignes seront aussi données aux citoyens concernant les conditions d'hygiène à respecter afin d'éviter les accidents domestiques, et de contacter en cas de nécessité le vétérinaire de permanence en niveau des abattoirs communaux. Les responsables de la DSA tiennent à rappeler que les éléments de l'inspection vétérinaire et de la santé publique sont mobilisés, notamment sur les lieux de vente et aussi au cours de l'abattage pour des contrôles, surtout au sein des abattoirs, le premier jour de l'Aïd. Depuis plusieurs jours, les vétérinaires de la DSA mettent en garde les citoyens sur les dangers du kyste hydatique, et les somment de ne pas jeter dans la nature les parties atteintes mais de les enterrer pour éviter la propagation de la maladie. Les services agricoles «recommandent aux citoyens de se conformer aux instructions données par les spécialistes de la santé animale en vue d'éviter toute anomalie pouvant survenir».

Massinissa A.