Cinq projets de proximité réceptionnés

Le village de Toghza, situé à 5 km du chef-lieu communal de Chorfa, a bénéficié, dernièrement, d'un certain nombre de projets assez substantiels pour les villageois, et ces réalisations œuvrent directement dans l'amélioration de leur cadre de vie. En effet, pas moins de cinq projets ont été totalement réceptionnés récemment, au grand bonheur des habitants qui ont enduré des années d’insuffisances en tous genres. Ces projets ont été livrés à des intervalles rapprochés, ce qui a agréablement surpris la population. Il y a eu ainsi la réception de la salle de sport, la mise en service de l'ADSL, la réhabilitation de la rue principale du village, l'installation d'un réseau de l'assainissement au profit des ménages dont les habitations n'étaient pas encore raccordées, et enfin l'ouverture d'une antenne administrative. Toutes ces réalisations ont énormément soulagé les habitants, lesquels ont désormais presque tout à portée de main. Ajoutons à cela, l'existence déjà d'une salle de soins et d'un bureau de poste. La jeunesse, au niveau de cette bourgade habitée par environs 3000 habitants, s’estime satisfaite avec la mise en service de l'ADSL réclamé à cor et à cri durant des années. «Aujourd'hui, nous disposons enfin d'Internet, et chacun peut se connecter chez lui sans se déplacer ailleurs. Cela nous permet de combler nos loisirs et de nous informer sur tout ce qui se passe dans le monde», affirme avec beaucoup de satisfaction un jeune de la localité. Pour sa part, la mise en service de la salle de sports, laquelle a abrité, samedi dernier, une exhibition de sports de combat en guise d'inauguration a ravi les jeunes de ce village. Cette salle spacieuse permet désormais aux jeunes sportifs de cette localité d’exercer les sports de leur choix. La réhabilitation de la rue principale du village, dont les travaux ont été livrés récemment a suscité aussi la joie des villageois, avec une nouvelle couche de l'enrobé bitumeux qui permettra aux automobilistes de circuler sans secousses ni difficultés sur ce tronçon d'environs 3 km.

Y. Samir