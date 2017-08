Et les petits métiers de l’Aïd réapparaissent !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Comme à chaque veille de l’Aïd El-Kebir, partout à travers les villes de la wilaya de Bouira, diverses activités saisonnières, parfois exercées illégalement mais visiblement tolérées par les autorités, font leur apparition. La vente de foin, de charbon et l’aiguisage de couteaux sont quelques-uns de ces métiers qui fleurissent à l’approche de la fête. Ainsi, au quartier d’Oued Dhous, au sud de la ville de Bouira, des dizaines d’aiguiseurs de couteaux ont déjà pris place en divers endroits et commencent à recevoir du monde. Le long du boulevard Abane Ramdane menant à la Place des martyrs de la ville, et à la placette aménagée au quartier des 126 logements, des tables de fortune sont aménagées pour la circonstance. Les propriétaires de ces tables ont généralement recours à de petites meules d’affutage fonctionnant à l’aide d’une batterie électrique et de portes-lime, un matériel léger, facile à transporter et à remballer en fin de journée. Depuis quelques jours déjà, ces tables attirent beaucoup de pères de familles qui ramènent couteaux, couperets et haches à aiguiser. Des badauds ont aussi tendance à s’agglutiner devant les tables des aiguiseurs qui constituent une sorte d’attraction pour les petits et les grands. Il arrive que certains aiguiseurs proposent à la vente des couteaux et autres pompes hydrauliques à pédale, du matériel indispensable pour le sacrifice du mouton. La vente du foin est une autre activité saisonnière qui fleurit ces jours-ci. En effet, et à travers les quatre coins de la ville de Bouira et de la wilaya, des points de vente de foin sont visibles. Les revendeurs installent des étals de fortune dans les quartiers et aux abords des routes, comme c’est le cas sur les RN 5, 08, 15 et 26. Parfois, les étals de vente de foin sont installés juste à proximité des points de vente de moutons. Le foin est souvent revendu à un prix élevé. A Aïn Bessem, les revendeurs le proposent à 600 DA la botte. Il est utile de préciser que les revendeurs de foin ne nettoient jamais après leur départ et laissent derrière eux les restes de foin et autres sachets. Des détritus abandonnés qui portent un sérieux coup à l’environnement. La fête de l’Aïd El-Kebir fait aussi le bonheur des jeunes revendeurs de charbon pour les grillades. Le charbon est emballé dans de petits sachets qui sont cédés à 300 DA. En tout cas, ces petits métiers saisonniers font travailler de nombreux jeunes qui trouvent ainsi le moyen de gagner des sous, notamment à l’approche de la rentrée scolaire qui est synonyme de dépenses.

Djamel M.