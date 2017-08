Enfin une salle opératoire en projet !

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L'EPH Kaci Yahia de M'chedallah vient enfin de bénéficier d'un projet d’aménagement d'une deuxième salle opératoire au profit du service gynécologie.

Le projet en question s’est vu attribuer une autorisation de programme (AP) initiale de l'ordre de 500 millions de dinars (50 milliards de centimes). L’entreprise de réalisation est d’ores et déjà retenue et son installation a été effectuée dimanche dernier. Un délai de réalisation de quatre mois à été accordé à cette entreprise pour mener à terme les travaux. Ces derniers débuteront le premier septembre prochain, selon les déclarations de l'économe de cette institution de la santé publique. La salle opératoire occupera le rez-de-chaussée du bloc sanitaire qui abritait jadis plusieurs bureaux administratifs. Elle sera dotée d'une salle de réveil et de trois chambres de garde pour le personnel médical et paramédical. Il convient de rappeler que cet hôpital, l'un des plus anciens de la wilaya de Bouira, lequel a été réalisé durant l'occupation coloniale, n'était jusque-là doté que d'une minuscule salle d'opération au niveau du bloc opératoire. Ce dernier a été, pour rappel, mis en service après un projet d'extension accordé dans les années 1990. L’unique salle opératoire est partagée par les neuf chirurgiens et les trois gynécologues qui doivent, pour ainsi dire, faire la chaîne avec leurs malades qui nécessitent une intervention chirurgicale ou un accouchement par césarienne. Pour cela, la tutelle s’est finalement décidée à inscrire une deuxième salle d’opérations, destinée exclusivement au service maternité dans le souci majeur de désengorger l'unique salle et mettre ainsi fin à la valse des évacuations des parturientes vers d'autres hôpitaux, dont le plus proche, qui est celui du chef-lieu de wilaya est distant de 50 km. Rappelons qu'une première salle opératoire avait été aménagée et mise en service en 2014 durant seulement trois mois au niveau du pavillon des urgences avant que les gynécologues ne refusent de l'utiliser faute d'un certificat de conformité. Un document que l'ex-ministre de la santé M. Abdelmalek Boudiaf avait promis de délivrer en urgence lors de sa visite dans la région en 2015. Toutefois, cette conformité n'est jamais parvenue à cet hôpital. Reste à espérer que cette nouvelle salle ne sera pas bloquée à son tour faute de ce document. Signalons pour conclure que l'organigramme de ce service de maternité est composé de trois gynécologues, deux réanimateurs et de neuf sages femmes.

Oulaid Soualah.