Excursion au profit des orphelins

L'association à caractère social de Saharidj La main dans la main s'implique de nouveau par l'organisation d'une excursion à la plage de Tigzirt sur mer, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, au profit d'une vingtaine d'enfants orphelins. Une sortie récréative effectuée dimanche dernier au grand bonheur de ces enfants des deux sexes dont l'âge varie entre 5 et 15 ans, pour la plupart issus de familles défavorisées. Des enfants qui n'ont, par ailleurs, jamais quitté leurs villages natals. Pour le transport et la restauration, les membres de cette association ont eu recours à l’organisation d’une quête auprès de bienfaiteurs de la commune qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour permettre à ces pauvres orphelins de s'évader, le temps d'une journée, au bord de la mer. Les enfants ont été emmenés dans une place sécurisée et surveillée au niveau de la plage Feraoun à Tigzirt. Parmi ces enfants figurent deux filles handicapées physiques, pour lesquelles les membres de l'association ont loué des bouées et gilets de sauvetages, afin de leur permettre de nager à l'aise dans l'eau. La scène s’est déroulée sous un tonnerre d'applaudissements des estivants présents sur les lieux. Des estivants qui ont tenu à encourager et à saluer les efforts des animateurs de l’association pour cette louable initiative. Sur place, à Tigzirt, le gérant d'un restaurant à proximité de la plage où ils ont été pour déjeuner, s'est aussi impliqué à sa façon en ne prenant que la moitié du prix des repas, en apprenant qu'il s'agissait d'orphelins issus des villages de haute montagne du fin fond de la Kabylie. Des enfants qui viennent de découvrir pour la première fois la mer. Rappelons que l'association La main dans la main, qui a vu le jour au début de l'année en cours, n'en est pas à sa première action de solidarité. Elle a distribué, durant l'Aïd passé, pas moins de 300 effets vestimentaires et un lot d'équipements spéciaux pour les handicapés orphelins qu'elle a acquis auprès de l'association La main sur le cœur domiciliée à Alger.

Oulaid Soualah