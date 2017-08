L’association Ath Lkheir au chevet des familles démunies

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’association de bienfaisance Ath Lkheir d’El-Esnam a procédé mardi dernier à la distribution de 40 couffins au profit des familles nécessiteuses de la localité. Selon le président de cette association, M. Yahiaoui Ahcene, les couffins sont riches et variés. Ils sont composés essentiellement de café, sucre, pâtes, huile, le tout pour une valeur estimée à 2 500 DA. «Cela permettra, je l’espère, de soulager un tant soit peu la détresse des familles démunies le jour de l’Aïd. Une journée de partage et de joie dans les esprits et dans les cœurs, et nul ne doit être marginalisé à cette occasion», déclare M. Yahiaoui. En plus de cette distribution de couffins pour l’Aïd, l’association a prévue une opération de solidarité pour la rentrée des classes, en remettant aux élèves issus de familles défavorisées un trousseau scolaire : «Nous avons une quarantaine de cartables pleins que nous remettrons après l’Aïd, en plus de vêtements issus des dons de plusieurs bienfaiteurs que nous allons distribuer toujours au profit des démunis. Ces deux opérations de solidarité, Aïd et rentrée scolaire, ont été rendues possibles grâce aux mécènes que nous sollicitons régulièrement ainsi que de généreux donateurs qui se manifestent d’eux-mêmes. Cette année, à cause de la rentrée scolaire, nous n’avons pas pu prévoir de viande à remettre dans les couffins et nous avons préféré parer à l’urgence en mettant sur pied des campagnes de dons pour l’Aïd El-Adha et la rentrée scolaire en simultanée», explique le président de l’association Ath Lkheir d’El-Esnam. Une association qui, soulignons-le, ne cesse de se démener avec, notamment, la prise en charge de plusieurs malades nécessitant des interventions coûteuses à l’étranger qui ne sont pas pratiquées en Algérie.

Hafidh B.