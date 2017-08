Grande solidarité autour de Nihal

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Un gala de solidarité au profit de la jeune Nihal, une jeune malade de Sidi Aïssa, a été organisé lundi dernier au théâtre régional de la ville de Bouira. Quatre artistes attendaient de monter sur scène, tous des jeunes. Ils avaient mis bénévolement leurs talents au service de l’animation de cette soirée organisée par l’association caritative Djazaîr El Kheir. L’association La main tendue y était également présente. La recette de ce gala ira encore à Nihal, dont la détresse a touché et mobilisé toutes les énergies des associations nationales. Parmi la brochette d’artistes présents à ce gala, figuraient Saïd Papilo, qui avait chanté entre autres chansons «Je viendrai sur ta tombe», tandis qu’Adel Chitoula lui faisait écho avec «Mi Amor», une chanson italienne. La salle soulevée d’enthousiasme a vibré dans la soirée de lundi dernier aux sons des instruments et de voix juvéniles pleines de promesses. De son côté, la présidente de l’association la main tendue, Amel Maïz a élaboré un programme conséquent pour les festivités de l’Aïd El-Khébir. Elle ira à Sidi Aïssa le jeudi pour visiter la jeune Nihal qui se prépare à partir pour la Turquie afin d’y subir une opération chirurgicale qui lui permettra de retrouver la santé. En guise de cadeau, l’association lui offrira le mouton de l’Aïd et divers denrées alimentaires pour cet événement. Selon la même responsable, la collecte organisée dans la wilaya de Bouira par les six associations avoisine les 18 millions de centimes. Pour Sana Kouta, la présidente de l’Association Essalam, la collecte de dons au profit de la jeune Nihal s’est achevée avec le montant de 17 millions de dinars versé au CCP de cette dernière. Ayant conduit l’action de solidarité jusqu’à son terme, elle se félicitait des efforts consentis par les associations qui s’étaient mobilisées à ses côtés et surtout du don de 1,5 milliard de centimes versé au compte CCP de la malade par une association humanitaire basée en France. Cette dernière aurait eu connaissance du cas désespéré de la jeune Nihal via les réseaux sociaux. L’oncle Okba, qui est resté en contact étroit avec les six associations adresse en même temps ses remerciements les plus vifs pour le don fabuleux fait par cette association française qui tient absolument à conserver l’anonymat.

Aziz Bey