Le chemin d'Abaâli enfin réhabilité !

Laissé à l'abandon durant des années durant, le tronçon de route qui relie les chefs-lieux communaux de Chorfa et M'Chedallah via le quartier Abaâli a été réhabilité, il y a quelques semaines de cela. Ce tronçon, long d'environ six (06) km, qui relie les deux localités précitées a été bitumé après des années de laisser-aller. Considéré localement comme un raccourci pour joindre les deux chefs-lieux en évitant la RN15 trop encombrée, et surtout en proie à la vétusté, ce chemin est très fréquenté. «L'intérêt du chemin qui passe par le quartier Abaâli est vraiment capital. Il permet aux automobilistes de joindre les localités de M'Chedallah et Chorfa tout en évitant la RN15 qui connaît un trafic intense et des embouteillages souvent inextricables. C'est un excellent raccourci surtout lorsqu'il survient des bouchons ou un arrêt de la circulation sur cette grande route en cas d'accident. En sus de cela, le chemin via Abaâli nous permet d'apprécier la nature et les vergers qui le longent», estime un habitant de Chorfa-centre. Ce tronçon, remis à neuf, offre, en plus des bonnes conditions de circulation, un espace naturel planté d'oliviers imposants et séculaires. En l'empruntant, un panorama époustouflant s'offre aux usagers qui traversent des vergers au piémont de l'ancien village de Chorfa appelé communément Taddart. Par ailleurs, il y a lieu de relever la situation peu reluisante dans laquelle vivent les habitants du quartier Abaâli, situé à l'ouest du Chef-lieu de Chorfa, où il est relevé un certain nombre d'insuffisances en matière de commodités essentielles comme l’assainissement, l'eau potable, l'aménagement urbain...

