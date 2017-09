Les réparations n’en finissent pas!

Par DDK | Il ya 58 minutes | 122 lecture(s)

La commune de Bouderbala, relevant de la daïra de Lakhdaria (Ex-Palestro), sise à 40 Km à l'Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, est confrontée à une pénurie sans précédent de l’eau potable. Ainsi, selon les habitants des villages d’Ouled Chalabi, Drablia et Rahmania, «cela fait plusieurs semaines que nous faisons face aux multiples coupures d’eau». Une situation qui tient en haleine toute la population, laquelle se compte par milliers. Laissant de ce fait dans le désarroi ces habitants qui ont continuellement soif, et se démènent comme ils peuvent pour s'approvisionner en cette ressource vitale. D’après ces mêmes habitants, les ruptures de l'alimentation en eau sur les réseaux interviennent souvent dans les dits villages et quartiers, sachant que Bouderbala est soumise, depuis le début de l'été, à un rationnement en eau d’un jour sur deux. Avec la rareté du précieux liquide dans les foyers, les habitants des différents quartiers et villages, à l’instar des cités 18 et 50 logements, se rabattent sur l'eau des sources que comptent leurs localités, et l'achat onéreux des citernes, surtout en cette période de fortes chaleurs. Néanmoins, d'aucuns dans cette localité montagneuse ne comprennent pas le pourquoi de «sempiternel» problème de la rareté de l’eau potable, qui refait surface à chaque fois dans cette commune. Il faut signaler que les travaux de réparation ont toujours été effectués mais le problème persiste toujours. A ce sujet, M. Mokrani, directeur de l’agence ADE de la commune de Lakhdaria dira : «La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution est induite par des multiples défaillances qui affectent principalement la conduite d’adduction, qui relie Bouderbala à Maala, où se trouve le barrage Koudiat Acerdoune». «Cette conduite qui est en cours de réparation, traverse une zone montagneuse d’où les fréquentes perturbations que connaît la distribution en eau potable» a-t-il encore expliqué.

A. C.