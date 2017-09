Ces files d’attente qui s’allongent !

Par DDK | Il ya 58 minutes | 128 lecture(s)

Cela fait trois mois que la direction régionale d’Algérie-Poste a procédé à une large opération de pose de distributeurs automatiques de billets, aux quatre coins de la wilaya.

Cependant force est de constater que ces distributeurs ne sont toujours pas opérationnels. En effet, cette installation de plusieurs distributeurs automatiques de billets, a essentiellement concerné les centres urbains à forte densité démographique, à l’image des communes d'El-Esnam, d'Oued El-Berdi, d'El-Hachimia, d'Aghbalou et de Sour El-Ghozlane. Néanmoins, ces nouveaux distributeurs, nouvellement installés, n’ont pas encore été mis en service. A ce sujet nous avons contacté M. Djebari Mohamed Yacine, directeur d’Algérie Poste de Bouira, lequel nous a assuré que «ces nouveaux distributeurs de billets nécessitent toute une programmation laquelle devrait être effectuée prochainement.» «L’activation de ces DAB permettra particulièrement aux nombreux détenteurs de comptes CCP, disposant de la nouvelle carte de retrait interbancaire (CIB) dénommée Edahabia, d’effectuer des retraits à partir des distributeurs mis à leur service». Au demeurant, il est utile de signaler que les détenteurs de ladite carte Edahabia ne peuvent pas effectuer des retraits à partir des anciens DAB, car le système installé dans ces distributeurs ne peut les déchiffrer. «L’installation de ce nouveau distributeur de billets à l'extérieur de l'agence est très avantageuse pour les détenteurs de cartes de retrait interbancaire et usagers d’Algérie-Poste. Nous attendons avec impatience sa mise en marche, laquelle nous évitera les longues files d’attente devant les guichets des agences postales», nous a confié Nabil, un habitant d’El-Esnam. D’après notre interlocuteur, «la carte de paiement électronique Edahabia, une fois généralisée, permettra à son détenteur de régler via internet (en ligne) des factures téléphoniques, d’électricité et d’eau, ou effectuer des achats sur des sites de supermarchés algériens possédant les Terminaux de Paiement Electronique (TPE)». En modernisant son réseau, Algérie-Poste améliore sensiblement ses prestations de service, au grand bonheur des usagers.

Aziz C.