Les agences remises à l’ancien week-end

Par DDK | Il ya 58 minutes | 113 lecture(s)

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la société de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) Bouira annonce un changement des horaires de travail de ses neuf (9) agences commerciales à travers la wilaya. Ainsi et selon la SDC, à compter du 1er septembre, les agences commerciales ouvriront leurs portes à la clientèle du samedi au mercredi de 8h à 16h30. La SDC ajoute qu’il est prévu l’ouverture de la caisse et l’accueil durant la journée du jeudi de 8h à 12h. Le même communiqué indique aussi que ce changement des horaires de travail concerne les 353 agences de la SDC à l’échelle nationale. Selon la SDC Bouira, ces changements ont pour objectif de «se rapprocher davantage des clients, de répondre à leurs attentes et prendre en charge leurs doléances.» Par ailleurs, la direction de distribution de Bouira rappelle que des bureaux de conseils ont été mis en place au niveau des agences commerciales avec pour mission de prendre en charge toute préoccupation ou questionnement soulevés par la clientèle, notamment celles liées à la facturation, aux différents tarifs et aux gestes à adopter pour rationaliser la consommation de l’énergie.

D. M.