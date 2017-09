Le pont transformé en dépotoir

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La pollution dans la région de la vallée du Sahel n'épargne, semble-t-il, aucun endroit. L'exemple du pont qui enjambe l'oued Sahel, et qui fait la jonction entre les communes de M'chedallah et Ahnif, est des plus édifiants. Le fond de cet ouvrage d'art est jonché d’amas d'ordures ménagères et des amoncellements de débris. En effet, ce pont qui relie les RN 15 et la RN 5 est transformé, malheureusement, en dépotoir, où l’on jette toutes sortes de déchets. Les lieux offrent une vue désolante. L’aggravation de la situation vient des immondices lesquelles sont "balancées", du haut de ce pont, par des automobilistes qui passent par là. Les déchets constatés sont, essentiellement, des emballages de boissons alcoolisées, gazeuses et minérales, entre autres, mais aussi des cartons, de la nourriture avariée, des gravats et débris des constructions. Ce pont se trouve contiguë à l'ancien pont qui, lui, n'est plus d'usage. Néanmoins, son fond sert également de décharge sauvage. Et comme ces deux ouvrages d’art sont situés à proximité de l'ex-base de vie des Chinois, où se tient, tous les mardis, le marché hebdomadaire de M'chedallah, ils sont transformés en réceptacles des déchets et autres détritus jetés aussi par des marchands ambulants. Les berges de l'oued Sahel, qui passe à une centaine de mètres de ce souk, sont truffées de fatras d'immondices en tous genres. «C'est vraiment désolant que de constater l'existence de ce dépotoir au fond des deux ponts contiguës situés à proximité du marché hebdomadaire de M'chedallah. Ils sont transformés en lieux de jets et d'amoncellement de déchets. La pollution au niveau de cet endroit a atteint des proportions alarmantes», constate amèrement un citoyen qui fréquente quotidiennement cet endroit. «Le civisme et le bon sens devraient l'emporter sur la bêtise. Notre environnement a tant souffert de nos débordements» regrette-t-il encore. Pendant ce temps, ce dépotoir continue d'enfler allègrement sans que l'on crie gare au grand préjudice de l'environnement qui va de mal en pis.

Y. S.