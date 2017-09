La pollution gagne du terrain

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

La pollution à El-Esnam, une commune située à 13 Km au Sud-est du chef-lieu de la wilaya, gagne du terrain de jour en jour. Cette pollution est générée, principalement, par les nombreuses décharges sauvages et dépotoirs à ciel ouvert implantés aux quatre coins de la municipalité. Des décharges qui se multiplient en dehors du périmètre urbain et qui représentent un véritable risque sur l’environnement dans la région. En milieu urbain, ce sont les déchets ménagers qui sont à l’origine de la pollution. Selon les habitants de la commune, l’état de certaines poubelles laisse à désirer. En effet, elles sont soit débordées par les déchets, soit très dégradées pour servir de réceptacle. Ajouter à cela, les déversements de déchets ménagers et autres détritus qui se font de jour comme de nuit, sans que rien ne soit fait pour mettre un terme à ce fléau qui porte préjudice à l’environnement. Car non seulement ils causent des torts à la nature, mais ils représentent également un réel danger sur la santé publique. A l’heure actuelle, le cadre de vie est dégradé et les conditions d’hygiène sont loin d’être rassurantes. De ce fait, le danger de voir apparaitre des maladies plane sérieusement. Des maladies comme la typhoïde, la diarrhée, l’hépatite, le cholera et bien d’autres ont souvent comme origine la pollution. Dans la ville d’El Esnam, au niveau des quartiers des 18, 20 et 60 logements situés à proximité du siège communal, la pollution inquiète les résidents. Ces derniers parlent d’une prolifération de dépôts d’ordures où rodent des animaux, principalement des chiens et chats errants. Des animaux qui sont généralement porteurs de maladies dangereuses. Toujours d’après les mêmes habitants, «face à cette situation des plus lamentables, les autorités locales ne bougent toujours pas le petit doigt afin de remédier à cette situation des plus lamentable.» Ces citoyens regrettent surtout le fait que «cette situation perdure en dépit des réclamations effectuées auparavant.» En outre, sur les abords de la route menant à Guemgouma, l’on a constaté un décor désolant qui s’offre à la vue. Ces abords sont jonchés d’ordures, de sachets et autres détritus. Quant aux accotements des deux chemins reliant la localité de Taourirth Amar dite Tizi au centre-ville de ladite commune, ils sont truffés de bouteilles de bière et de cannettes vides, qui attendent toujours un ramassage hypothétique. Interrogés sur cette pollution aussi bien dans la ville que dans ses alentours, l’adjoint au maire d’El-Esnam, Smail Agoune: «L’APC lancera prochainement un projet en vue d’installer de nouvelles poubelles et remplacer celles qui sont endommagées. Pour la pollution des espaces, nous collaborons avec des associations locales pour planifier des campagnes de nettoyage dans le but d’éradiquer les décharges et autres dépotoirs et d’assainir la situation». A El-Esnam, des campagnes de nettoyage sont organisées périodiquement mais elles ne semblent pas freiner la dégradation de l’environnement. Espérons seulement que ce genre d’opérations soient menées régulièrement et deviennent une culture chez les gens. De leur côté, les pollueurs doivent prendre conscience des conséquences de leurs actes.

