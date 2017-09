Le projet parachevé !

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Le projet du raccordement à l’électricité de la localité de D’hous, sise au Nord de la commune d’El-Esnam, à 13 km au Sud-est du chef-lieu de wilaya, a été enfin livré.

Ainsi et selon l’adjoint au maire, M. Smail Aagoune, le projet qui était à la traîne depuis plusieurs mois, a été enfin parachevé la semaine dernière : «Une enveloppe de 300 millions de centimes a été débloquée par la municipalité d’El-Esnam pour la réalisation de ce projet de raccordement à l’électricité. Et c’est l’entreprise Zenati qui a été chargée de sa réalisation et de sa livraison», affirme cet élu. D’après notre source, une trentaine de foyers ont été raccordés. Désormais, avec le parachèvement des travaux de ce projet, les habitants sont plutôt soulagés, eux qui ont longtemps attendu l’arrivée de l’énergie électrique. Pour les responsables locaux, la promesse faite aux habitants vient ainsi d’être concrétisée. «Un autre projet consistant en l’installation de l’éclairage public est également prévu pour le mois de septembre en cours, au niveau de cette localité de D’hous», fait savoir l’adjoint au maire. Par ailleurs, les habitants et agriculteurs de la région de D’hous attendent toujours la concrétisation, dans les plus brefs délais, du projet de bitumage de la route menant à la localité. À ce sujet, notre interlocuteur dira : «Le projet de bitumage de la route menant vers ladite localité figure également dans l’agenda des responsables de l’APC d’El-Esnam. Tout porte à croire que les travaux seront lancés prochainement». Pour rappel, les travaux du projet de raccordement de cette localité à l’eau potable sont actuellement à l’arrêt. Ce blocage du chantier perdure depuis plus de deux semaines déjà, cause du véto de certains propriétaires terriens qui ont réclamé une nouvelle étude du projet de raccordement à l’eau potable. Une exigence qui a été, finalement, satisfaire par les responsables de la municipalité. Actuellement, une nouvelle étude technique est en cours, pour établir un autre tracé du réseau AEP et satisfaire les doléances de tous les habitants de D’hous. Une fois l’étude du nouveau tracé parachevée, chose qui ne saurait tarder, les travaux du projet reprendront.

A Cheboub.