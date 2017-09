Égouts à ciel ouvert à la cité des 201 logements

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Les habitants du quartier des 201 logements de la ville de Lakhdaria, à 42 km au Nord-ouest de Bouira, se plaignent de la dégradation du réseau d’assainissement de leur quartier. Ils affirment que des canalisations d’égouts sont défectueuses et les eaux usées sont déversées à ciel ouvert, particulièrement à l’entrée des immeubles. Pour les résidents, la situation est devenue intenable et qui perdure depuis plusieurs mois. «Nous avons donné l’alerte à maintes reprises mais les services concernés n’ont pas bougé le petit doigt», dénonce un habitant de ce quartier, qui affirme que le réseau d’assainissement du quartier et de ses immeubles nécessite une opération de rénovation générale : «C’est tout le réseau qui doit être réhabilité, car nous avons essayé à maintes reprises avec nos propres moyens de réparer les canalisations, mais sans grand résultats. Les tuyaux sont défectueux même à l’intérieur des appartements. Nous attendons toujours l’intervention des responsables locaux», ajoute notre vis-à-vis, qui dénonce par ailleurs le manque d’hygiène dans ce quartier et la défaillance du service de ramassage des ordures ménagères. «Il n’y a pas que le problème de l’assainissement qui se pose au niveau de notre cité, nous sommes aussi confrontés à un problème de ramassage des ordures ménagères, car le camion de la mairie ne passe que rarement. Le résultat c’est que notre quartier s’est transformé en une décharge à ciel ouvert avec des odeurs nauséabondes qui empestent l’air», souligne notre interlocuteur. Contacté, le maire par intérim de Lakhdaria a déclaré qu’une étude «sera prochainement lancée pour la remise à niveau du réseau d’assainissement de ce quartier, au même titre qu’un nouveau dispositif pour le ramassage des ordures ménagères.» Le même responsable lancera un appel aux résidents pour le respect de l’hygiène et pour leur implication, aux côtés de l’APC, pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Massinissa A.