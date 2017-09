240 postes supplémentaires puisés de la liste d’attente

Par DDK | Il ya 58 minutes | 105 lecture(s)

La direction de l’éducation de la wilaya de Bouira a commencé, depuis lundi dernier, à puiser dans les listes d’attentes des enseignants reçus au concours de l’éducation pour les différents postes à pourvoir dans les cycles du moyen et du secondaire. Les enseignants concernés ont été convoqués et reçus au niveau de l’annexe de l’Office national de l’analphabétisation pour recevoir leurs affectations. Avant cela, les mêmes enseignants, dont les noms sont puisés des listes d’attentes suivant leur classement, vont signer un engagement écrit pour rejoindre les postes de travail dans les établissements dans lesquels ils seront affectés. Selon la direction de l’éducation, les postes à pourvoir sont au nombre de 240. Dans le secondaire, il est question de 19 postes et dans le moyen de 221. Sur les 19 postes à pourvoir au secondaire, tamazight a eu droit à cinq postes en plus des 12 postes déjà prévus dans le concours de recrutement. S’agissant du cycle moyen, sur les 221 postes qui ont été puisés dans les listes d’attente, les sciences naturelles ont eu droit à la part du lion avec 64 postes, suivies de la langue française avec 55 postes et enfin, des mathématiques avec 50 postes. L’arabe, l’informatique, la physique, l’histoire et l’éducation physique et sportive se sont vus respectivement attribués 25, 15, 5, 5 et 2 postes. Il faut rappeler que lors du concours de recrutement des enseignants pour cette année, 111 postes ont été ouverts dans le cycle secondaire et 60 dans le moyen. En ce qui concerne le primaire, le concours n’a pu eu lieu cette fois-ci. Les services de la direction de l’éducation de Bouira ont puisé dans les listes d’attentes les 591 postes à pourvoir. Le mois de juillet, un stage de formation de 12 jours, à raison de 6 h par jours (72 h au total) a été assuré au CEM Doubaissi de la ville de Bouira au profit des 591 enseignants du primaire. En août dernier, les 171 enseignants des cycles moyen et secondaire ont subi un stage de formation d’une même durée au niveau du CEM Smili Slimane de Bouira.