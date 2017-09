L’APC montrée du doigt

Par DDK | Il ya 58 minutes | 87 lecture(s)

Depuis plusieurs années, la ville de Bouira est en attente de mobilier urbain en matière de transport en commun. Les abris-bus, les plaques d’arrêt de bus, les bancs et autres commodités inhérentes au transport public font défaut.

C’est le cas à l’ex-gare routière de Bouira où la station de taxis urbains ne dispose d’aucun banc, ni de toilettes, ni d’eau pour permettre aux usagers de voyager sereinement. ‘’ En ville, nous déplorons l’absence de l’ameublement urbain qui fait défaut, les abris bus, les plaques d’arrêt de bus, les bancs. Autant de carences qui sont enregistrées dont la mission revient à l’APC. Le manque d’abribus et de plaques gênent énormément l’exploitation du réseau urbain. Il y a des transporteurs qui ne savent pas où s’arrêter, d’autres s’arrêtent n’importe où. Les usagers attendent parfois dans des endroits où les bus n’ont pas d’arrêt et s’ils marquent un arrêt cela crée des bouchons. De ce fait, la fonction du transport urbain ne s’effectue pas tel qu’on le souhaite à la direction des transports, alors que nous avons un plan de transport urbain aménagé et étudié où sont recensés tous les points d’arrêts de chaque ligne et ce programme a été envoyé au service concerné » déclare M. Ahmed Khoualdia, directeur des transports de la wilaya de Bouira. Selon notre interlocuteur, il s’agit d’un programme élaboré par une commission composée des services de la sureté, des services de l’APC, ceux des transports et des représentants des transporteurs. Toutefois, il aurait été judicieux que les services de la commune prennent en considération ce programme pour aménager des abris-bus, bancs et plaques de signalisation. ‘’ Là, nous constatons qu’il s’agit d’une faute imputable à l’APC, surtout au niveau de la ville de Bouira qui par manque de budget, peut être, n’a pas pu réaliser ces choses pourtant essentielles au bon fonctionnement du transport urbain ‘’ déplore M. Khoualdia. Les lignes internes qui sont assurées essentiellement par l’entreprise de transport urbain et suburbain (ETUS Bouira) créée en 2011. Cette dernière dispose actuellement d’une flotte de 20 véhicules couvrant 05 lignes à la ville de Bouira, de Thamer et de Nessis qui sont deux localités suburbaines. De même pour le périmètre urbain de la ville de Bouira et sa proche banlieue où les lignes sont suffisamment couvertes, selon le directeur des transports. ‘’Des bus sillonnent les nouvelles cités qui voient le jour, nous devons assurer le transport vers ces quartiers. On enregistre à notre niveau, des demandes émanant des transporteurs privés et nous allons prochainement les insérer sur ces nouvelles lignes comme nous l’avons fait pour la cité des 56 logements qui se trouve à la périphérie de la ville ‘’ indique M. Khoualdia qui ne désespère pas de voir l’APC de Bouira prendre en charge prochainement l’aménagement du mobilier urbain en matière de transport. Un souhait, également partagé par des milliers d’usagers qui aspirent à voyager dans des conditions respectables.

Hafidh. B.