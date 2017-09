Le stade matico de Haï El Badr fin prêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les travaux de réalisation du projet du stade matico au profit des jeunes des quartiers Hai el Badr, 90 et 101 logements de la ville de Kadiria, ont été finalisés et réceptionnés provisoirement, apprend-on auprès des services de la municipalité de Kadiria. La réception provisoire s’est faite en début de cette semaine, en attendant celle définitive qui aura lieu dans les tous prochains jours, indique-t-on encore. Il importe de préciser que les travaux en question ont été lancés début août dernier pour un délai de réalisation de deux (02) mois. Mais l’entreprise réalisatrice a pu finaliser les travaux en un mois, soit avant les délais impartis, au grand bonheur des jeunes des trois quartiers qui ont longtemps rêvé de voir une structure sportive implantée dans leurs quartiers. Il faut dire que ce qui a été accompli à Kadiria constitue une prouesse, surtout si l’on sait que la quasi-totalité des projets de développement accuse plutôt des retards dans la réalisation. Dans la ville, responsables locaux et jeunes sont très satisfaits et contents de voir les travaux achevés plutôt que prévu. Le premier responsable de la municipalité, Abdenour Khiter, s’est dit agréablement surpris en constatant la cadence soutenue imprimée aux travaux et leur avancement rapide. Il a tenu, d’ailleurs, à féliciter les travailleurs de l’entreprise pour les efforts accomplis pour réceptionner le projet du stade avant les délais. En prévision de la mise en service du stade matico, prévue dans quelques jours, les services de la municipalité ont lancé un appel aux jeunes pour se constituer en association ou de désigner une association sportive agréée pour s’occuper de la gestion de cette structure sportive. À signaler qu’à Kadiria, ce genre de structures sportives est géré par les associations sportives, suivant une convention que signent ces dernières avec les services de la municipalité. C’est le cas des stades matico réalisés au niveau des quartiers 100 et 215 logements ces deux dernières années. Il est utile de signaler que les travaux de réalisation du stade matico des quartiers Hai El Badr, 90 et 101 logements ont été portés sur la réhabilitation de l’ancienne plate-forme en béton, l’installation d’une nouvelle clôture et la pose d’un gazon synthétique. À noter que les travaux du projet ont été financés sur le budget communal à hauteur de 5,8 millions de dinars.

D. M.