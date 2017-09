Exposition de livres scolaires au profit des élèves nécessiteux

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Une exposition de livres scolaires et parascolaires au profit des élèves issus de familles démunies de la commune d’Ath Laksar, aura lieu samedi prochain. Cette louable initiative a été lancée par l’association socioculturelle Tagrawla. L’exposition, qui s’étalera sur toute la journée de samedi 9 septembre prochain, est placée sous le signe : «Donnez vos livres scolaires au nécessiteux et prenez des livres pour vos enfants». Les élèves de la région au même titre que leurs parents vont exposer les manuels scolaires dont ils n’ont plus besoin et les offriront à titre gratuit à d’autres élèves, notamment issus de familles défavorisées. «Notre initiative est simple. Les élèves ayant utilisé des livres scolaires ou parascolaires de l’année précédente, et au lieu de les garder ou les jeter, ils les offriront gratuitement à d’autres élèves qui en auront besoin pour cette année. Nous appelons donc les élèves et leurs parents à contribuer à la réussite de cette initiative», précise M. Rachid Hamal, président de ladite association. Ce dernier souligne qu’il y aura aussi une possibilité d’échange de livres entres les élèves de différents paliers. «Les visiteurs de notre exposition, donc des élèves et des parents, pourront aussi échanger les livres. Par exemple, si un élève possède des livres de l’année dernière, il pourra les échanger contre ceux de cette année. Notre objectif est d’encourager le principe de la solidarité avec les élèves nécessiteux, mais aussi d’inculquer à nos élèves la lecture, car notre objectif est d’installer une exposition permanente de livres dans notre commune», aspire le président de l’association. Il faut noter que l’association Tagrawla, créée récemment par un groupe de jeunes universitaires de la région, a déjà organisé, durant la période estivale, des excursions gratuites vers des lieux touristiques du pays, au profit d’une dizaine de jeunes de la commune.