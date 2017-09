Ouverture d’un nouveau point de vente de manuels scolaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

À chaque rentrée des classes, l’acquisition du livre scolaire pose problème à de nombreux parents d’élèves, dans la wilaya de Bouira. Certains parents mettent parfois plusieurs semaines pour se procurer certains manuels scolaires qui deviennent introuvables. Parfois, la quête des manuels scolaires contraint bon nombre de parents à se déplacer en dehors de la wilaya, dans l’espoir de trouver les livres qui manquent. Cette tension sur le livre, et surtout sa rareté, s’explique par le manque de points de vente à travers la wilaya. À Bouira, il existe un seul point de vente dépendant de l’Office national des publications scolaires, implanté à proximité de l’école Larbi Tebessi du centre-ville. Et comme à chaque rentrée, ce point de vente est pris d’assaut par des centaines de parents. En effet, devant ce point de vente, des files interminables se forment à longueur de journée. Il suffit de quelques jours pour que le stock s’épuise. Du coup, les manuels de certaines matières deviennent introuvables. Cette année, et pour atténuer la tension et soulager un peu le centre Larbi Tebessi, un nouveau point de vente du livre scolaire a été ouvert au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum de la ville de Bouira. Ce point a été ouvert, avant-hier, et le restera jusqu’au 12 du mois en cours. À ce propos, le directeur de l’éducation de la wilaya, Mourad Bouziane, a indiqué que 92% des besoins de la wilaya sont assurés cette année. «Le quota de la wilaya a été dispatché à travers les différents établissements scolaires, les deux points de vente relevant de l’Office nationale des publications scolaires (ONPC) et des 17 librairies agréées, implantées aux quatre coins de la wilaya», précise t-il. À en croire le même responsable, «le taux de diffusion du manuel scolaire a déjà atteint les 65%». Par ailleurs, le directeur de l’éducation a fait savoir que «contrairement à ce que croient beaucoup de parents, le prix de vente des manuels est partout le même. Qu’ils soient vendus en librairies agréées, aux points de vente officiels ou au niveau des établissements scolaires». «Les livres sont cédés partout aux mêmes prix», a-t-il insisté. Selon lui, les prix pratiqués sont d’ailleurs ceux affichés sur la couverture des manuels. Il faut rappeler que les enfants issus des couches défavorisées et ceux percevant la prime de scolarité de 3 000 DA bénéficient de la gratuité du livre scolaire. Lors d’une virée sur ce lieu de vente à proximité de l’école Larbi Tebessi, il nous a été donné de constater que plusieurs manuels scolaires, notamment ceux destinés aux élèves de troisième année moyenne, étaient, hélas, indisponibles. «Les manuels manquants ou en rupture de stock ne tarderont pas à être livrés», a affirmé un préposé à la vente.

D. M.