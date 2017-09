Le wali promet des mesures pour la localité

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

C'est dans une salle archicomble du siège de la daïra que le nouveau wali de Bouira, Mustapha Limani, a procédé, dans l’après-midi de lundi dernier, à l'installation du nouveau chef de daïra, M. Lakhdar Zitouni.

Une cérémonie à laquelle ont participé en plus d'une forte délégation qui accompagnait le wali, l'ensemble des responsables des institutions étatiques de la daïra, la totalité des élus locaux, les représentants de la société civile et du mouvement associatif. Après une brève allocution d'ouverture du nouveau chef de daïra, le wali s’est adonné à une séance de débats improvisée avec les citoyens présents sur place. Il faut dire que le nouveau wali de Bouira rencontre, pour la première fois, la société civile de M’Chedallah. Une occasion, donc, pour lui de tâter le terrain et s’imprégner des préoccupations de cette population. Au cours de ces conciliabules, citoyens et élus lui présentèrent la situation globale de cette région et les contraintes majeures qu'affronte la population. Parmi les préoccupations soulevées, figurent les longues pénuries d’eau, les insuffisances en matière de couverture sanitaire et, bien sûr, le manque criard à rattraper dans l'attribution des quotas de logements ruraux. Toutefois, c'est dans un climat serein que le nouveau wali a répondu aux préoccupations des intervenants, en se félicitant du niveau du débat fort appréciable de cette région ainsi que la maîtrise de la gestion de la chose publique. Évoquant les préoccupations citoyennes, le wali Mustapha Limani a indiqué qu’il est au fait de la quasi-totalité des préoccupations de la population de cette région. Selon lui, une série de mesures sera prise pour les prendre en charge. Quand à la sempiternelle pénurie d’eau potable, le premier magistrat de la wilaya a affirmé que son objectif c’est d’assurer un approvisionnement en eau à raison de 12 heures par jour. Au sujet du problème de l’habitat rural soulevé, notamment dans la commune d’Aghbalou, le wali a fait savoir que «la wilaya n’a pas encore obtenu de quota de logements dans ce segment mais il est attendu la notification d’un quota pour la wilaya». Un quota dont il dira qu’il sera reparti équitablement sur les communes de Bouira. Il terminera son intervention en faisant appel à tous les présents d'aider ce chef de daïra dans sa mission pour une contribution concrète et de réaliser, en symbiose et harmonie, le programme de développement local de la région.

Oulaid Soualah