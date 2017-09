Des foyers confrontés à la pénurie d’eau potable

Par DDK | Il ya 48 minutes | 78 lecture(s)

De nombreux foyers du village d’Inesman, dans commune de Taghzout, 10 km au nord de la wilaya de Bouira, sont confrontés depuis plusieurs mois à une pénurie d’eau potable. Selon un représentant des villageois, depuis le mois de mai dernier, et pratiquement durant tout cet été l’eau n’a pas coulé dans les robinets. Devant cette situation, et pour assurer les besoins quotidien en eau potable, ces villageois se disent obligés de parcourir des kilomètres pour s’approvisionner en eau à partir des sources naturelles situées en haute montagne. Certains villageois louent carrément des citernes moyennant des sommes exorbitantes. Pour notre interlocuteur, cette pénurie est du au faible débit de l’eau. «Il n y a pas suffisamment de ressource pour alimenter toutes les maisons du village. Le peu d’eau qui est lâchée est capté par certains foyers mais n’arrive pas dans d’autres», a indiqué le représentant des villageois. Ce dernier souligne que le village est confronté à la fois au manque de la ressource hydrique et à l’insuffisance des ouvrages de stockage. Pourtant, confie-t-il, ce n’est pas les sources d’eau qui manquent sur les hauteurs de ce village. Mais seulement, certaines ne sont pas exploitées. «Il y a au moins deux sources en montagne qui ne sont pas exploitées. Il y a eu, certes, un captage de sources pour alimenter les foyers du village mais celui-ci demeure insuffisant », a fait savoir notre interlocuteur. Ce dernier a ajouté que les villageois ont émis des réserves quant aux travaux menés lors de la réalisation du captage. Celui-ci «n’est pas selon lui très profond». Et d’ajouter qu’un nouveau réservoir de stockage a été réalisé au niveau du village mais celui-ci n’est toujours pas mis en service. Selon lui, le village continue d’être approvisionné à partir d’un ancien réservoir. Notre vis-à-vis nous apprend aussi qu’un nouveau réseau d’alimentation en eau potable a été réalisé mais il n’est pas fonctionnel. Le représentant des villageois est convaincu qu’ «il y a un grand potentiel en termes de ressources et il suffit juste de les exploiter pour garantir un apport suffisant en eau potable aux villageois». Notre interlocuteur croit savoir, par ailleurs, qu’après la mise en service du nouveau réservoir et du nouveau réseau, l’alimentation en eau va s’améliorer. Il est utile de souligner que le problème de l’eau figure parmi les préoccupations soulevées par les villageois dans leur requête adressée récemment au wali de Bouira, dont nous détenons une copie. A noter qu’une commission, conduite par le chef de daïra, s’est rendue en milieu de semaine dans le village pour s’enquérir des préoccupations des villageois lesquels avaient, pour rappel, protesté devant le siège de la mairie de Taghzout, lundi dernier, pour exiger l’amélioration de leurs conditions de vie.

D. M.