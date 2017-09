Une rentrée scolaire sur un air d'insuffisances

Par DDK | Il ya 48 minutes | 75 lecture(s)

La rentrée scolaire dans la commune d'Aghbalou s’est déroulée, mercredi dernier, sur un air d'insuffisances. Les cantines scolaires du primaire souffrent, ainsi, d'un manque de personnel après le départ des employés, au nombre de 15, recrutés dans le programme du filet social. Parmi ces derniers figurent trois contractuels, dont les contrats sont arrivés à terme. La deuxième contrainte, et pas des moindres, est celle du transport scolaire pour les élèves des villages Ath Hamdoun, Ivehlal et Ighil Ouchekrid distants de 06 km des CEM et lycée. Nous apprendrons sur ce volet que trois chauffeurs ont démissionné et que sur les huit bus du parc communal affecté pour le transport scolaire, deux sont en panne et deux autres n'ont pas encore leurs documents administratifs et ne pourront donc pas être utilisés. Même le recours à la location de pas moins de six bus privés de 30 places, ne réglera pas cet épineux problème. Sur un autre volet, nous apprendrons du président de l'APC de cette municipalité que l'opération de distribution de 850 cartables garnis d'articles scolaires au profit des élèves du primaire, issus des familles nécessiteuses, été menée à terme dimanche dernier. Ici, il faut souligner que le nombre de trousseaux a baissé de 250 par rapport à l’année dernière. Une opération qui a touchée 50 % de ces élèves, sachant que la commune d'Aghbalou comptabilise 1750 élèves du premier cycle répartis sur 11 établissements. Le même élu nous informera que sur les 2900 écoliers des trois paliers, 1619 ont perçu la prime scolaire de 3 000 DA. La demi-pension est assurée, selon toujours notre interlocuteur, à raison de 90 % pour les écoliers des CEM et 100 % pour ceux du lycée de Vouaklane et 100% aussi pour la totalité dés écoles primaires.

Oulaid Soualah