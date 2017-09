Mobilisation générale dans six quartiers

Par DDK | Il ya 49 minutes | 68 lecture(s)

L’opération de rattrapage de l’opération de nettoyage de la ville reprendra aujourd’hui à travers six quartiers du chef-lieu de Bouira. Une opération pour laquelle une mobilisation générale est prévue.

L’opération en question lancée par l’ex wali Mouloud Cherifi, actuellement en poste dans la wilaya d’Oran va donc reprendre, après plusieurs semaines d’arrêt, mais sous l’impulsion du wali Mustapha Limani cette fois-ci. L’opération de ce samedi va toucher six quartiers de la ville de Bouira. Il s’agit de ceux de Draa El Bordj, 70 logements, Ain Graouche, Errich, Pont Sayeh et du jardin Zerrouki. Les opérations vont consister en le nettoyage, étalage, désherbage et l’évacuation de plusieurs endroits aux quatre coins de la ville de Bouira. Plusieurs organismes et administrations publiques ont été associés à cette initiative dont l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l’agence foncière de wilaya (AFW), l’APC et la daïra de Bouira, la direction des travaux publics (DTP), la direction des ressources en eau (DRE), la direction des équipements publics (DEP), celle du logement (DL), la conservation des forêts et l’Epic Nadhif. Cette dernière est chargée du nettoiement et de la gestion des déchets ménagers. Selon le communiqué, chacun des ces organismes se verra confier la mission de nettoyage d’un secteur en ville. Au total, l’opération va mobiliser 100 ouvriers, 30 camions, 03 chargeurs, 03 rétrochargeurs et une niveleuse. Selon les services de la wilaya, cette initiative vise à améliorer le cadre de vie des citoyens. Il faut rappeler que l’opération de rattrapage pour le nettoyage, lancée du temps du wali Cherifi, avait touché dans un premier temps la ville de Bouira avant d’être étendue aux grandes villes de la wilaya comme M’chedallah, Sour El Ghozlane, Lakhdaria et Ain Bessem. Des sites comme Tikjda et Errich avaient été également ciblés par l’opération. Celle-ci a duré plusieurs mois et a permis en quelques semaines de débarrasser villes et axes routiers, à travers la wilaya, des détritus et autres déchets. Commentant cette initiative, le wali Mouloud Cherifi avait confié au cours d’un entretien accordé en décembre dernier à La Dépêche de Kabylie qu’à son lancement, l’opération a permis de collecter près de 8000 tonnes de déchets inertes en une journée. Cette quantité dépasse ce qui a été collecté en 10 jours de transfert de déchets inertes à l’occasion de la démolition de la cité évolutive où 7800 tonnes furent évacués. Le constat fait par l’ancien wali «est que les déchets posent un vrai problème à Bouira». D’ailleurs le problème se pose toujours.

D. M.