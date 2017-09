Une aire de repos laissée à l’abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

L’aire de repos réalisé il y a quelques années sur le tronçon autoroutier traversant la commune de Bouira, à hauteur du village d’Ouled Bellil, n’est ni exploitée, et encore moins entretenue. S’étalant sur près d’un hectare, l’espace en question est actuellement laissé à l’abandon. Sur les lieux, trônent plusieurs palmiers qui, faute d’entretien, commencent progressivement à dépérir. Les espaces aménagés devant, pour certains, servir de lieu de parkings sont désespérément vides. Sur leur passage, les milliers d’automobilistes en partance vers l’Est du pays découvrent, à droite de l’autoroute, un immense espace bétonné et désertique. D’aucuns se demandent pourquoi réaliser une telle aire, qui aurait probablement coûté des milliards de centimes, pour la laisser inexploitée et surtout à l’abandon. L’on est tenté de dire qu’un jour les autorités se décideront enfin à mettre en service cette espace de repos, mais à l’heure actuelle, rien n’est entrepris dans ce sens. À Bouira, les autorités locales ont rarement évoqué ce projet dont le sort reste inconnu. Il serait transformé en lieu de beuveries où les jeunes y consommeraient des boissons alcoolisées, en y laissant leur détritus. On aurait aperçu un food truck qui proposerait ses services aux quelques camionneurs qui y observent une halte. Depuis l’arrivée de ce restaurateur, de plus en plus de routiers et d’automobilistes s’accordent une pause pour se restaurer. Avant, peu d’automobilistes ne s’y risquaient de peur de se faire agresser, car sur le tronçon autoroutier entre Bouira et Bordj Bou Arreridj, des cas d’agressions avaient été signalés par le passé. En effet, le site gagnerait à être mis en valeur en accueillant un restaurant, une cafeterias, un commerce multiple, des sanitaires et un parking. Le système de concession au profit de jeunes est le mieux indiqué dans ce cas de figure. Il faut signaler que sur les 120 km d’autoroute reliant Alger à Bouira-ville, il existe un seul et unique relais routier celui de Lakhdaria, en l’occurrence. En cas d’envie de se restaurer, de faire le plein d’essence, de se reposer ou soulager un besoin physiologique, l’automobiliste qui viendrait à rater la bretelle menant à ce relais routier est, soit obligé de quitter l’autoroute à hauteur de la ville de Bouira, soit continuer sa route jusqu’à l’aire de service de Bechoul, sise à 20 km du chef-lieu.

Djamel M.