Teyab Reman, on y est en plein dedans

Autrefois, le calendrier agraire berbère était de mise dans la société kabyle, notamment avec des pratiques et des dates phares qui lui étaient propres.

Ce calendrier a été établi et "rythmé" selon les saisons et la vie agropastorale que menait la société depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, avec l'avènement du calendrier grégorien, notre calendrier a été "oublié" et peu d'événements le marquant sont célébrés comme "Amenzu n Yennayer", "Anekcum n Tefsut",... Néanmoins, même si chez les nouvelles générations ce calendrier ancestral est très peu connu, chez les "anciens" il demeure plus ou moins évoqué. Si quelqu'un interroge un vieux ou une vieille sur la période actuelle dans laquelle nous sommes, il répondra indubitablement par :"Teyab Reman". Effectivement, nous sommes en pleine période de maturité des grenades dont raffolent les ménages. Cette période du calendrier agraire Berbère dure 26 jours s'étalant du 5 au 30 septembre du calendrier grégorien. Nous sommes donc en pleine période de "Teyab Reman", où, comme constaté, les grenadiers ploient sous le poids des grenades qui ont pris du volume et qui sont en voie de mûrissement. Dans la vallée du Sahel pour l'illustration, il existe un verger impressionnant de grenadiers. Cependant, la concentration de ce genre d'arbre fruitier est constatée surtout dans la plaine d'Arafou, qui parcourt la commune de Chorfa et celle d'Ath Mansour, à l’est de la wilaya de Bouira. Ces deux localités sont connues pour la production des grenades d'une excellente qualité et à foison. Il existe même des allées et des habitations qui sont carrément entourées de "haies" de grenadiers dénotant de l'importance de cet arbre fruitier et de la place qu'il occupe dans les vergers familiaux. Toutefois, de l'avis des plus avertis, la localité de Toghza, située à 5 km du chef-lieu de Chorfa, demeure toujours "leader" dans la région, dans la production de ce fruit succulent, eu égard à l'importance du verger de grenadiers dont elle recèle. Et ce n'est pas un hasard si, à pareille période de chaque année, des points de vente de grenades font leur apparition sur les accotements de la RN6 qui passe par cette localité. Effectivement, ce fruit ne tarderait pas à faire son apparition dans les prochains jours, comme il est de coutume, sur les bas-côtés de la RN26, où des jeunes et moins jeunes s'adonnent à la commercialisation de ce mets et espérer gagner quelques sous pour aider leurs familles.

