31 142 trousseaux scolaires au profit des enfants démunis

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Dans le cadre des opérations de solidarité, organisées à chaque rentrée scolaire au profit des couches défavorisées, pas moins de 31.142 trousseaux scolaires ont été distribués cette année à l’échelle de la wilaya de Bouira. L’opération qu’a chapeautée la direction de l’éducation a vu la contribution des services de la wilaya, des 45 communes et du département de la solidarité nationale. À ce titre, les services de la wilaya ont financé l’achat de 10.000 trousseaux scolaires, les communes 8642 trousseaux et enfin les services de la solidarité 12.500. À noter que dans la daïra de Sour El Ghozlane, il a été distribué 4754 trousseaux, 4870 dans celle de Lakhdaria, 3755 à M’chedallah et 2693 à Ain-Bessem.

81,5% des dossiers de la prime de scolarité traités

Le traitement des dossiers de la prime de scolarité de 3000 DA, à l’échelle de la wilaya de Bouira, a atteint les 81,5%. C’est ce qu’a indiqué, mercredi dernier, le directeur de l’éducation de la wilaya. Selon le même responsable, au total 65.000 aides ont été attribuées cette année reparties à travers les douze (12) daïras de Bouira. Dans la daïra de Bouira par exemple, sur un quota de 9200 aides allouées, 5276 dossiers ont été d’ores et déjà traités, soit un taux de 57.35%. En outre, le DE a fait savoir que le traitement des dossiers se poursuit toujours au niveau local. Selon lui, la direction de l’éducation a pris les devants cette année en préférant débloquer les fonds bien avant l’arrivée de la rentrée. Et d’ajouter que les fonds sont actuellement au niveau des établissements scolaires et les parents éligibles à cette aide n’auront plus qu’à les retirer.

13 857 élèves inscrits en préscolaire

La direction de l’éducation de Bouira a indiqué que 494 classes de préscolaire ont été ouvertes cette année dans la wilaya. Soit, 359 écoles primaires assurent l’enseignement préscolaire. Les élèves inscrits dans ce cursus sont au nombre de 1385. La DE a tenu à préciser que l’ouverture de ce genre de classes entre dans le cadre de la politique visant l’élargissement et la généralisation du préscolaire à l’échelle du pays. De ce fait, le ministère vise ainsi à « permettre à tous les enfants de bénéficier des mêmes chances de réussite ».

30 995 élèves concernés par l’enseignement de Tamazight

Le nombre d’élèves qui vont poursuivre des cours en langue amazighe cette année à l’échelle de la wilaya est de 30.995, apprend-t-on auprès de la direction de l’éducation de Bouira. Dans le cycle primaire, ils sont près de 10.057 élèves concernés et ces derniers sont repartis sur 429 divisions scolaires à travers 178 écoles. Au collège, leur nombre est de 15.584 repartis sur 581 divisions à travers 45 CEM. Dans le cycle secondaire, on compte 5553 élèves, repartis sur 261 classes à travers 19 lycées. Le nombre d’enseignants qui assurent les cours en tamazight est de 208, soit 66 au primaire, 91 au moyen et 51au secondaire. Il importe de préciser que lors du dernier concours de recrutement de l’éducation nationale à Bouira, 12 postes de tamazight ont été ouverts, en plus des cinq (05) puisés la semaine dernière dans les listes d’attentes. Cette année donc, tamazight a eu droit à 17 postes, alors qu’il y a encore quelques années, aucun poste n’ait été pourvu.

D. M.