Une association des handicapés est née

L'association des handicapés «Cœur ouvert» de Saharidj, récemment agréée, a organisé, samedi dernier, un riche programme d'activités avec la participation de personnes en état d’handicap. Une activité tenue par les animateurs pour, d'abord se faire connaitre et offrir des moments de loisirs et distractions aux handicapés de la municipalité. Il y aurait ainsi140 handicapés recensés à travers la commune de Saharidj. La cérémonie, à laquelle ont été conviés en plus des autorités locales, plusieurs associations des handicapées de la région de M'Chedallah, ainsi que plusieurs citoyens des villages avoisinants dont celui d’Ath Hamad, a débutée à 13 h par une brève allocution de bienvenue de la présidente de l’association, Nora Oulbani. Les activités ont été, pour rappel, abritées par une auberge située à l'entrée du village Ath Hamad. Au programme, un clown qui a égayé les invités notamment des enfants, un gala artistique animé par les chanteurs Kaci Massy, Ouahmed, Moh Attoui et enfin Ali Chikhi. Le tout a été clôturé par une remise de cadeaux aux handicapés tels que des couettes, articles scolaires et dix (10) chaises roulantes. Selon la présidente Oulabani Nora, l’association « Cœur ouvert » qui a reçu son agrément, est composée de 15 membres fondateurs.

