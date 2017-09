Un dépotoir en plein centre-ville

Par DDK | Il ya 36 minutes | 91 lecture(s)

Les alentours de la place publique située au Pont Sayeh en plein cœur de la ville de Bouira sont constamment submergés par les déchets de toute sorte. En effet, des tas de cartons, de sachets en plastique et autres détritus jonchent le sol et envahissent les différents coins et recoins de la place. Actuellement, un véritable dépotoir sauvage a pris forme derrière l’arrêt des bus et offre un hideux décor. À en croire les riverains de la place, ce sont les commerçants installés sur l’une des rues du quartier qui sont à l’origine de cette pollution. Des commerçants exerçant pour la plupart dans l’habillement et le prêt à porter qui y jettent cartons, sachets et autres emballages. Il faut dire que la quantité de déchets en cartons et en plastiques générée par les commerçants est importante ; ce qui explique peut-être les proportions que prend chaque jour ce dépotoir. Les riverains signalent aussi que plusieurs campagnes de nettoyage avaient été lancées par le passé et le site a été débarrassé des déchets. Mais à peine les lieux nettoyés qu’ils redeviennent sales. « Le site a été nettoyé à plusieurs reprises mais il suffit de quelques semaines pour constater la réapparition des déchets », confie un habitant du quartier. Pour ce dernier, la municipalité ne fait rien pour remédier au problème, car il n’existe aucun bac à ordures installé dans cette partie du quartier. Ce qui pousse les commerçants à abandonner leurs déchets sur les lieux. Un comportement condamnable bien évidement et qui mérite une remise à l’ordre. Toutefois, ces aux commerçants d’aller réclamer auprès des services de l’APC l’installation d’un bac à ordures devant leur lieu de travail. Pour les riverains, la pollution qui affecte le site est chronique, et ce point noir existe depuis maintenant des années. Mais personne ne s’en soucie. À commencer par les responsables de la municipalité. La solution serait d’installer une poubelle et d’assurer un ramassage régulier des déchets pour en finir avec cette situation qui détériore l’image de la ville.

D. M.