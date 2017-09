Près de 4 500 manuels scolaires échangés en deux jours

Par DDK | Il ya 37 minutes | 84 lecture(s)

L’opération de don et d’échange de livres scolaires qui a été initiée par l’association « Tagrawala » de la commune d’Ath Lakser, à 25 km au sud-est de Bouira, a connu un franc succès. En effet, plus de 2500 livres scolaires ont été échangés au premier jour de cette exposition et pas moins de 2000 le deuxième jour. Rachid Hamal, président de l’association, précisera que l’exposition a été prolongée d’une journée suite à la demande des citoyens de cette localité. Dimanche dernier, la maison de la culture qui a accueilli cette exposition n’a pas désempli et des dizaines d’élèves accompagnés de leurs parents étaient venus échanger leurs anciens livres et manuels scolaires. D’autres élèves issus de familles nécessiteuses en ont ainsi bénéficiés gratuitement. « Il s’agit pour nous d’un acte de solidarité, en premier lieu, avec les écoliers issus de familles démunies. Ensuite nous essayons de valoriser le livre, en tant que moyen important du savoir et d’échange. Les élèves ne devraient plus jeter leurs livres de l’année précédente, ils devraient les offrir à d’autres élèves, c’est de l’économie et au même temps c’est de la solidarité citoyenne », dira Rachid Hamal. Ce dernier n’a pas manqué de saluer l’effort des citoyens qui ont répondu favorablement à l’appel de l’association. « Nous étions agréablement surpris par cette grande affluence. Tout le monde a apprécié notre initiative et y a adhéré en masse. Les écoliers et leurs parents sont venus même d’autres communes et de villages limitrophes pour proposer des livres scolaires ou parascolaires. Aussi, des dizaines d’élèves ont pu bénéficier de ces livres gratuitement, ce qui leur permettra de suivre leurs cours dans de bonnes conditions cette année. Pour valoriser le livre et la culture en générale dans notre commune, nous allons essayer de reprendre la même initiative l’année prochaine », affirme notre interlocuteur.

Massinissa A.