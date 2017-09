Les prix toujours élevés

Par DDK | Il ya 35 minutes | 90 lecture(s)

La flambée des prix des fruits et légumes semble s’inscrire dans la durée. En effet, cette tendance haussière qui s’est installée à la veille de l’Aïd El Kebir ne s’est pas estompée.

Certes depuis les prix ont un peu reculé mais ils restent toujours élevés surtout pour la saison. Ainsi, au marché couvert du centre-ville de Bouira, la pomme de terre est cédée à 60 DA, l’oignon à 60, la laitue entre 70 et 80 DA, la tomate à 90 DA et la carotte à 70 DA. Les autres variétés de légumes dépassent, elles, la barre des 100 DA. C’est le cas du piment, du poivron, de la courgette et des haricots verts. Ils sont affichés respectivement à 110, 120, 150 et 170 DA. Aux rayons des fruits, la même flambée est enregistrée. Par exemple les raisins qui sont pourtant un fruit de saison produit en abondance sont proposés à la vente à 160 DA/kg. Les poires de production locale sont à 120 DA. Chez les consommateurs, beaucoup croyaient que la hausse des prix de la mercuriale était conjoncturelle et liée à la fête de l’Aïd mais ce ne serait pas le cas. La fête est passée et la demande en fruits et légumes est redevenue normale. Ceci dit, les prix ont connu une légère baisse mais restent toujours élevés. Pour un agriculteur d’El-Esnam, cette flambée est le fait de certains intervenants dans le circuit commercial. Pour illustrer ces propos, notre interlocuteur cite l’exemple de la laitue. Selon lui, ce légume qui est produit en abondance dans la commune d’El Esnam est cédé par les agriculteurs entre 15 et 17 DA le kilo. Mais le consommateur final la paie entre 70 et 80 dinars. Le même agriculteur évoque aussi un autre exemple : celui de la pomme de terre. D’après ces dires, à El-Esnam, au début de l’été les producteurs du tubercule peinaient à vendre leur récolte et ne trouvaient pas où la stocker. Beaucoup de professionnels de cette filière craignaient alors de perdre leurs productions. Actuellement, la pomme de terre déstocké est cédée à 60 DA le kilo. Pour notre interlocuteur, si ces légumes sont vendus actuellement très cher c’est qu’il y a beaucoup de spéculation sur les prix. Car selon lui, les récoltes maraichères de saison ne sont pas encore arrivées à terme. Ce qui revient à dire que l’offre notamment en légumes est là. Certains diront que la flambée de la mercuriale est le fait de l’inflation qui touche pratiquement tous les produits de consommation. Quoi qu’il en soit, et quelle que soit les raisons à l’origine de la flambée, le consommateur y est touché de plein fouet et assiste chaque jour un peu plus à l’érosion de son pouvoir d’achat.

D. M.