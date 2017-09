Trop longue l’attente du lancement des travaux

Par DDK | Il ya 23 minutes | 103 lecture(s)

Le manque des infrastructures d’accueil pour les jeunes s’est toujours posé à Selloum, une localité située à 02 km au sud du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, à l’extrême nord est de Bouira. Dans ce village, une seule et unique aire de jeu accueille l’importante masse juvénile qui se compte par centaine. Réalisée il y de cela près de 30 ans, au lieu-dit Agoulmim à la sortie ouest du village, cette aire de jeu enregistre beaucoup d’insuffisances et nécessite des travaux de réhabilitation. Selon un membre du comité du village, la bâtisse abritant les sanitaires et les vestiaires est dans un état très vétuste. Notre interlocuteur souligne aussi l’absence de l’alimentation eau potable. «Les vestiaires sont très dégradés. La boiserie et l'installation électrique demande une entière réfection. L’eau y est inexistante», confie notre interlocuteur. Et d’ajouter : «cette aire de jeu est l’unique espace de détente au niveau du village qui accueille les jeunes. En été, ces derniers rencontrent beaucoup de difficultés pour organiser des tournois inter-quartiers». Vu l’état de l’aire de jeu et devant le manque des espaces de loisirs, le comité du village a profité de la tenue, en avril dernier, de la rencontre entre le wali et la société civile pour exposer ces difficultés. Dans sa réponse, l’ex wali Cherifi s’est engagé à solutionner ces problèmes et a pris un engagement d’inscrire un projet d’un terrain de proximité de type matico. Un représentant des villageois, présent à cette rencontre, a rassuré le wali quant à la disponibilité d’une assiette de terrain pour accueillir le projet dont le montant dégagé s’élève à 250 millions de centimes. A propos de ce projet, l’on apprend auprès des membres du comité que la fiche technique attend juste la validation des autorités de wilaya pour le lancement des consultations. Au sujet de l’aire de jeu, et selon un membre du comité du village de Selloum, une opération portant réfection de la structure a bel et bien été inscrite par l’APC d’Aghbalou pour un montant de 100 millions de centimes. Seulement, et à en croire le même comité, ce budget tarde toujours à être débloqué. L’opération de réfection de l’aire de jeu va porter sur la réhabilitation de la bâtisse abritant le vestiaire, et les sanitaires, indique-t-on. Il est aussi question de réaliser des douches et un réseau AEP. A présent, les jeunes de Selloum souhaitent le déblocage des sommes nécessaires pour le lancement des travaux des deux opérations promises. L’on append par ailleurs que les services de la municipalité d’Aghbalou ont posé, jeudi dernier ,la première pierre pour la réalisation d’un foyer des jeunes. A rappeler que l’ex wali s’était engagé lors d’une visite au village de solutionner le problème du financement du dit projet.

D.M